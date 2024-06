Letalo v ponedeljek zaradi slabe vidljivosti ni moglo pristati v mestu Mzuzu in se je obrnilo nazaj proti prestolnici Lilongwe, nato pa izginilo.

»Z žalostjo vas moram obvestiti, da se je zgodila strašna tragedija. Iskalne ekipe so našle letalo blizu hribovja. Našli so popolnoma uničenega brez preživelih,« je sporočil vidno pretreseni predsednik države Lazarus Chakwera.

Vzrok nesreče še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Med preminulimi je nekdanja prva dama Shanil Dzimbiri, ki je bila poročena z Bakilijem Muluzijem, ki je državo vodil med letoma 1994 in 2004.

V televizijskem nagovoru je Chakwera nesrečo označil za strašno tragedijo, preminulega Chilimo pa kot vzornega politika in človeka, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Chilima je s sopotniki v ponedeljek zjutraj vzletel iz malavijske prestolnice. Zaradi slabega vremena so pred načrtovanim pristankom v mestu Mzuzu nadzorniki zračnega prometa letalo napotili nazaj v Lilongwe. Kmalu zatem so izgubili stik s letalom, ki je izginilo z radarja.

Preminuli Chilima je načrtoval kandidaturo na predsedniških volitvah, ki so v Malaviju predvidene septembra prihodnje leto, navaja dpa. Bil je karizmatična in priljubljena osebnost, zlasti med mladimi. Leta 2022 je bil obtožen sodelovanja v korupcijski aferi, zato so mu odvzeli uradna pooblastila. Maja je malavijsko sodišče umaknilo obtožbe in Chilima je znova prevzel opravljanje uradnih dolžnosti.