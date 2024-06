Desne stranke so v večini evropskih držav že zdavnaj zaznale odtujenost levo-liberalnih elit od ljudi kot priložnost. Ko levo-liberalni blok teoretizira o zelenem prehodu in daje subvencije bogatim za pregrešno drage električne terence, ko ljudi, ki jih je strah sprememb, ki se zaradi njih počutijo negotove in ki imajo občutek, da postajajo revnejši, zmerja, da so ksenofobi, nestrpneži in nazadnjaki, desni politični strategi snubijo mlade prek Tiktoka, prek silnih poenostavitev ustvarjajo občutek, da so sposobni in da bi v eni potezi znali rešiti tegobe ljudi.

Medtem ko se levo-liberalne stranke izgubljajo v retoriki in programih, ki se ne dotikajo plebsa, desne stranke vedo, kaj je (partijska) disciplina. Delujejo kot korporacije ali celo kot vojske. In odtujeni tako postanejo lahek plen.

Levo-liberalni blok se bo moral soočiti s temi resnicami, če se ne bo, bo še globlje potonil v nerelevantnost. In tako bo sistem, ki temelji na zavorah in ravnotežjih, postal preteklost. Lahko pa še naprej pleše x finance.si