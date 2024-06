Ob obnovi Čopove ulice so vrezali v tlak intarzijo rokopisa Prešernove Zdravljice. To je seveda skrajno neprimerna lokacija, saj ni naroda v Evropi, ki bi svoj narodni simbol tako ponižal, saj po njem hodijo državljani in tujci, pa še kak pes se ponemari na našo himno. Poleg neprimerne lokacije je besedilo v tlaku vandalizirano. V pomoč slepim in slabovidnim je preko besedila v tlaku vreskana indikacijska pot. Ideja, zgrešena v tlaku Čopove ulice, pa je primerna za dopolnitev spomenika slovenske osamosvojitve na Trgu republike, vrezana kot intarzija v marmorno ploščo, dvignjeno od tal.

Zdravljico je leta 1844 napisal France Prešeren v počastitev miru, svobode in bratstva. Citat himne je vgraviran na spomeniku pred stavbo Justus Lipsius sveta Evropske unije v Bruslju, kot sporočilo mirnega sožitja med narodi. Leta 2020 je EU razglasila slovensko himno za pomembno kulturno dediščino s podelitvijo znaka evropske dediščine. Poleg himne Sveta Evrope Oda radosti, ki jo je po besedilu Fridricha von Schillerja (1785) uglasbil Beethoven (1823), je slovenska himna edina, ki je prejela prestižno evropsko priznanje. Evropska himna nima besedila, glasba ne more biti sporna nikomur. Tudi besedilo slovenske himne ne more biti sporno. Napisano je bilo v času evropske pomladi narodov. Je sporočilo mirnega sožitja med narodi: »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat' dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!« Lahko smo ponosni na našo himno, vedno in ne samo kadar zmagujejo naši športniki.

Znak evropske dediščine ima tudi spominska cerkev Sv. Duha na Javorci v dolini reke Tolminke, ki so jo zgradili vojaki 3. gorske brigade 15. korpusa avstroogrske armade marca 1916 v prvi svetovni vojni. V notranjosti je na hrastovih ploščah vžganih 2564 imen padlih avstroogrskih vojakov. Ob vhodnih vratih je napis: »Ultra cineres hostium ira non superset – Sovraštvo naj ne sega prek pepela umrlih«. To bi bil primeren napis na nemih ploščah spomenika razklanosti slovenskega naroda, pred katerim polagajo cvetje domači in tuji oblastniki, nevede, misleč, da je to spomenik žrtvam vseh vojn.

Spomenika žrtvam vseh vojn še nimamo. S Petrom Kerševanom sva že leta 2016 opomnila predsednika Republike Slovenije s predlogom gomile, nameščene pod propileji, ki jih je mojster Plečnik projektiral med Južnim trgom in Zvezdo-Kongresnim trgom (leta 2021 dodanim na seznam Plečnikove Unescove svetovne dediščine), kot zaključek njegove kulturne poti skozi Ljubljano. Predstavila sva tudi projekt spomenika žrtvam vseh vojn kot dopolnilo spomeniku sprave.

Prazgodovinske gomile so odkrili arheologi v neposredni bližini in jih odstranili pri izkopu rampe v podzemno garažo. Pomen besede »gomila« poznajo skoraj vsi evropski narodi, zato bi bila rekonstrukcija gomile obdana z bronastimi ploščicami v tlaku z napisi vseh krajev, na katerih so umirali sonarodnjaki doma in v tujini, kakor daleč sega spomin, na bojiščih, v koncentracijskih taboriščih, kjer so umrli kot talci, v NOB, medvojnih in povojnih pobojih. Poleg slovenske himne v spomeniku osamosvojitve predlagam tudi razpravo o spomeniku žrtvam vseh vojn.

Milan Zdravko Kovač, u. d. i. a., Ljubljana