Sodnik bo sodbo izrekel kasneje, Hunter pa bi lahko postal prvi otrok kakega predsednika ZDA na položaju, ki so ga obsodili.

Po dvotedenskih razpravah, na katerih je bila večkrat navzoča prva dama ZDA Jill Biden, je 12-članska porota na sodišču v Wilmingtonu v zvezni državi Delaware presodila, da je Hunter Biden ob nakupu pištole leta 2018 lagal na obrazcu, ko je navedel, da ni odvisnik od mamil, in da je nezakonito posedoval strelno orožje.

Obtoženi, ki na sojenju ni pričal, se je izrekel za nedolžnega.

V najslabšem primeru mu grozi do 25 let zapora, navajajo tuje tiskovne agencije poročanje ameriških medijev. Ob tem izpostavljajo, da ni jasno kako visoka kazen se mu obeta, kot olajševalno okoliščino pa omenjajo dejstvo, da med drugim nima policijske kartoteke.

Oče ga ne namerava pomilostiti

Predsednik Joe Biden je doslej že večkrat javno povedal, da sina v primeru obsodbe ne bo pomilostil.

Hunterja Bidna sicer septembra čaka še sodni proces zaradi utaje davkov. Pregon bi se moral končati že lani, ko so odvetniki dosegli dogovor s tožilstvom o priznanju krivde za davčne utaje v zameno za pogojno kazen, pri čemer bi pozabili na nakup pištole. Vendar pa so republikanci začeli trditi, da je tožilstvo prizanesljivo do predsednikovega sina, in dogovor je padel v vodo.

Republikanci izvajajo preiskave Hunterja Bidna že več let oziroma odkar se je Joe Biden odločil za kandidaturo na predsedniških volitvah 2020. Doslej sinovih grehov z očetom niso uspeli povezati, pa tudi sojenje v Delawareu in septembrsko v Kaliforniji nimata nič opraviti z navedbami o domnevnih velikih poslih v Ukrajini in na Kitajskem zaradi očetovih političnih zvez.

Za republikance oziroma njim naklonjene ameriške medije je sojenje Hunterju sicer politično izjemno dobrodošlo po tem, ko je bil bivši predsednik Trump v New Yorku spoznan za krivega kaznivega ponarejanja poslovnih dokumentov.