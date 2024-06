Na državni volilni komisiji (DVK) so zato na včerajšnji javni seji zavrnili očitke, da je bilo štetje rezultatov zelo počasno. Direktor službe DVK Igor Zorčič, sicer nekdanji znani politik iz časa Janševe vlade, je zavrnil obtožbe, da je DVK v tem primeru razočarala. »Zavračam vse obtožbe in kritike,« pa je ob tem dejal predsednik DVK Peter Golob in s prstom pokazal na odločevalce, ki so se poleg evropskih volitev odločili še za izpeljavo treh posvetovalnih referendumov.

Dobro, in kdo je bil potem zares kriv, da so bili izidi sporočeni tako pozno, da smo se tudi mediji, ki smo o volitvah zgolj poročali, znašli v hudi časovni stiski in težavah? Odgovor dobimo v naslednjem zapisu: »Na seji DVK so še poudarili, da je bil občutek poznega sporočanja rezultatov tudi zato, ker noben medij tokrat ni naročil izvedbe vzporednih volitev.« No, evo, saj smo vedeli, da jih bomo na koncu spet »fasali« mediji in bili, kot običajno, »krivi« za vse.