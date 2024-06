Z njimi so se v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja sladkali ljudje od blizu in daleč, uspešno so šli v promet tudi na smučarskih skokih v Planici. Na dogodku, ki se bo odvijal v soboto, 22. junija, med 10. in 17. uro, so za najmlajše pripravili številne zabavne igre, ustvarjalne delavnice, tekmovanja, predstave in veliko drugih doživetij: orientacijske, štafetne in vodne igre, vrtiljak, čutno pot, vožnjo s kimpežem, vse vrste kolesarskih vragolij in gasilskih spretnosti, likovno, čebelarsko in še vrsto drugih ustvarjalnih delavnic.

Štoflcu, maskoti Štoflcfesta, bo družbo delal Modri pes iz Mestne knjižnice Kranj, ki bo poskrbela še za pravljične urice, nagradno igro in lutkovno predstavo, možna bosta tudi izposoja knjig in vpis v knjižnico pod posebno ugodnimi pogoji. Štoflcfest se bo letos začel z repersko interaktivno glasbeno predstavo Repki v izvedbi Roka Terkaja, Igorja Sakside in plesne šole Artifex. Čez dan se bodo zvrstile še igrana predstava Rdeča kapica, kamišibaj z legendo o Hudičevem borštu na Zaplati, gozdičku na sredini znamenite gore Zaplata nad Preddvorom, in lutkovna predstava Lev in miška. Bonbone štoflc bodo izdelovali člani Turističnega društva Kokra, člani Turističnega društva Bašelj bodo izdelovali želatinaste bonbone, grajska gospoda z gradu Dvor pa bo na grajskem vrtu prikazala, kako so bonbone prodajali v trgovinah naših babic in dedkov. Bonboni bodo na voljo še v viktorijanski kočiji, na triciklu in v malih pisanih starodobnikih. Vstop na festival je brezplačen.