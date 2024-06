Kot poudarjajo organizatorji, so Dnevi odprtih kleti odlična priložnost za odkrivanje in okušanje vinskih zgodb ter spoznavanje bogate vinske dediščine Brd, čeprav ste nesamozavestni zaradi nepoznavanja sveta žlahtne kapljice oziroma popoln novinec v svetu vin. Še več, v Brdih boste tako ta konec tedna kot tudi sicer dobrodošli, tudi če ne pijete. Gostitelji bodo namreč prav vse popeljali na nepozabno popotovanje po briških vinogradih in kleteh. Ena najpomembnejših stvari na tem svetu, pravijo Brici, je druženje v naravnem okolju, ki ga krasi tudi energija pristnosti in domačnosti.

Naj vas vozi avtobus

Vinski navdušenci naj se najprej oglasijo na gradu Dobrovo, kjer boste od 9. ure lahko prevzeli svoje vinske kozarce in zapestnice, najbolj neučakani pa že dan pred dogodkom. Dnevi odprtih kleti se sicer uradno pričnejo ob 11. uri in trajajo v soboto do 19. ure, v nedeljo pa do 17. ure. Sicer priporočajo nakup vstopnice, ki vključuje tudi avtobusni prevoz, saj vožnja in alkohol ne gresta skupaj. Obiskovalcem so na voljo krožni avtobusni prevozi; avtobusi bodo na vnaprej določenih točkah pobirali potnike na približno eno uro.

Ker vinarji vedo, da je, razen če se boste pripeljali z avtom, res nadležno s sabo ves dan nositi ali prevažati kartone vina, letos prvič organizirajo tudi brezplačno dostavo na dom. Ta velja za vino, kupljeno pri posameznem vinarju – seveda če boste pri njem kupili cel karton, v katerem je šest steklenic. Pri izbranem vinarju boste preprosto izpolnili obrazec, na katerem boste navedli svoj naslov, in vino vam bodo poslali takoj v naslednjem tednu. Postopek seveda lahko ponovite pri več vinarjih, saj glede količine ni omejitev. Najbrž je jasno, da bodo vino dostavljali tudi po posameznih namestitvah v Brdih.

Dnevi odprtih kleti pa ne ponujajo zgolj možnosti za uživanje v izjemnih vinih in kulinaričnih dobrotah, ampak so tudi priložnost za to, da pokažete pripravljenost pomagati posameznikom v stiski. Ekipa Kontrabanta bo tudi letos v sodelovanju s člani Rotary kluba Medana-Goriška, mednarodnim festivalom Art Circle, ki ga vodita Klemen Brun in Maša Gala Klančar, in seveda lokalnimi vinarji pripravila izjemno dobrodelno dražbo vin z edinstvenimi etiketami, ki so jih prav za ta namen naslikali umetniki v sklopu omenjenega festivala.

Dražba vin za počitnice otrok

Vsak prispevek bo otrokom omogočil nepozabno izkušnjo na morju, ki bo obogatila njihovo življenje in jim odprla vrata v svet neomejenih možnosti. Na dobrodelni dražbi vin letos zbirajo sredstva za otroke med 8. in 12. letom starosti, ki bi jim želeli omogočiti aktivno preživljanje enotedenskih počitnic na Debelem rtiču. Skupaj z ekipo strokovnjakov in posebno gostjo, psihologinjo in nekdanjo olimpijko Saro Isaković, so pripravili program, ki bo otrokom pomagal premagovati strahove, težave s samopodobo ter osebnostne vzorce, ki jih ovirajo pri doseganju zadovoljstva in uspeha.