Ta konec tedna v Slovenj Gradcu namreč evri ne bodo veljali. Na prireditvenem prostoru, na Trgu svobode in pred gimnazijo, bodo delovale menjalnice, kjer boste zamenjali evre za srednjeveške slovenjgraške novčiče, zlatnike in srebrnike. Le z njimi boste namreč lahko barantali in kupovali pijačo, hrano, posladke, najrazličnejše izdelke in umetnine. Za pijačo in jedačo bo poskrbela krčma Pri merjascu. Obljubljajo pestro in predvsem slastno ponudbo, na jedilnem listu pa bodo tako jedi, ki so bile na mizah v srednjem veku, kot tudi za ta del Slovenije značilne tradicionalne domače jedi. Zagotovo pa bo na krožnikih divjačina, prav tako svinjina, lahko boste seveda naročili tudi kračo. Pred leti so ponujali na primer srednjeveško godlo, mlado tele v gosti omaki, pečene kurje krempeljce in ocvrto bezgovo cvetje.

Dunking Devils in češki vitezi

Za spektakularno otvoritev v soboto ob 11. uri bodo poskrbeli Dunking Devils, ki pripravljajo spektakel, kakršnega še niste videli, saj so ga baje samo za Srednjeveški preludij pripravljali več kot dve leti. Med številnimi gosti vsekakor velja omeniti viteške skupine iz Češke, ki bodo uprizorile neizprosne viteške boje, ob katerih se bodo meči, sulice, sekire in buzdovani zaiskrili kot nekoč. Na glavnem trgu bodo viteški turnirji v soboto ob 12. in 18. uri ter v nedeljo ob 11. uri, pol ure kasneje pa bo tam bitka čeških vitezov.

Organizatorji pravijo, da nikakor niso pozabili na najmlajše obiskovalce. Zagotovo bodo uživali, ko bodo na vsakem koraku srečevali konjenike in viteze oziroma dvorne dame in princeske. Samo zanje bodo v Slovenj Gradcu postavili tudi srednjeveški vrtiljak, v vodeni animaciji bodo iskali pravi slovenjgraški zaklad, pripravili so več lutkovnih predstav, v katerih bodo uživali majhni in ne tako majhni otroci. Na sporedu bo na primer otroška igra Mizica pogrni se. Seveda se spodobi, da se boste na srednjeveški dan čudili čarovniku, ki bo imel oba dneva kar nekaj predstav, se zabavali z dvornimi norčki, zabavljači in glumači in se preizkusili v igranju srednjeveških iger. Za marsikoga bo zagotovo zanimiva možnost, da pod nadzorom dvornega pisarja poskusi pisati tako, kot so pred stoletji.

Sokolarji in največji bonbon

V Slovenj Gradcu bo konec tedna prava paževska šola, lahko pa se boste izpopolnili v nekaterih srednjeveških veščinah, na primer v lokostrelstvu. Nekaj prav posebnega pa bodo točke, v katerih bodo nastopali sokolarji. Poleg predstave s pticami ujedami boste imeli tudi priložnost, da se z njimi fotografirate. Če vas ne bo preveč strah, seveda. Ste se kdaj vprašali, kako so v srednjem veku zdravili obolele? Originalna srednjeveška ambulanta bo prikazala starinsko zdravljenje s pijavkami in urinom. Prav tako si boste lahko ogledali mučilne naprave pa tudi srednjeveško orožje – nekatere primerke boste celo lahko vzeli v roke in jih pod nadzorom vitezov tudi preizkusili.

Na posebnem prostoru za cerkvijo boste raziskovali, kako priti iz labirinta, v soboto ob 16.30 pa bodo začeli sekati na koščke neznansko velik bonbon. Dolg bo celih deset metrov, tehtal pa bo 17 kilogramov in pol. Ne le najmlajše sladkosnede, tudi marsikaterega odraslega bo zagotovo pritegnilo slastno presenečenje, ki ga pripravlja srednjeveški medičar. Da se boste lahko sladkali z medenjaki in lectovimi srci, je seveda samoumevno. V nedeljo bo na primer licitacija naj medenjaka. Na stojnicah bodo tudi izdelki, kot so jih prodajali nekoč, na primer ročno narejena mila. Predstavljali se bodo namreč izbrani obrtniki iz vse Slovenije.

