Gradnja je s premori traja kar 20 let, še vedno pa ni znano, kdaj bo urejena hitra cesta od Splita do Omiša. Že vrsto let je želja, da se nad jadransko magistralo uredi nova hitra cesta, ki bi prevzela predvsem tranzitni promet in s tem olajšala življenje lokalnim prebivalcem.

Nova omiška obvoznica je urejena nad krajem, kjer poteka promet po novem 3,7 kilometra dolgem odseku skozi dva predora in po 225 metrov dolgem mostu 70 metrov nad reko Cetino. Priključek na to obvoznico je urejen po stari cesti, ki pripelje z dalmatinske avtoceste (izvoz Blato) ali pa iz Splita po lokalni cesti, ki poteka na relaciji Žrnovnica–Srinjine–Tugare–Omiš, kjer se potem priključi na obvoznico in naprej na jadransko magistralo proti Makarski. Načrtujejo tudi gradnjo nove hitre ceste Split–Omiš, vendar se ta že vrsto let prestavlja. Zdaj je v načrtu gradnja 4,5 kilometra dolgega odseka Dugi Rat–Omiš, dela naj bi se začela tudi na 2,5 kilometra dolgem odseku splitske obvoznice, ki naj bi bila v najboljšem primeru zgrajena do leta 2027.