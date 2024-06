Pestro celodnevno dogajanje v Štanjelu vključuje delavnice, vodene oglede Štanjela ter predstave, ki bodo ta junijski dan v biseru Krasa naredili poseben in zanimiv. Tako bo na trgu med cerkvijo in grajskim dvoriščem od 10. do 13. ure in pa od 15. do 18. ure delavnica izdelovanja venčkov sv. Ivana.

Vonj po Krasu

To tradicijo ohranja kulturno-etnološko društvo Venček, šega pa temelji na ljudskem verovanju v posebno moč nabranih rastlin. Ljudje so z ljubeznijo pripravili venčke in jih obešali na vrata z namenom, da bodo hiše varovali pred slabim in prinašali dobro. Za delavnico je potrebna predhodna rezervacija na e-naslov: info@visitstanjel.si. Mimogrede, ko pridete na Kras, vas vedno očara vonj kraškega rastlinja. Pestrost kraških gmajn, kjer v naravnem okolju uspevajo številne začimbne rastline, se seveda odraža tudi v kuhinji, kjer vedno uporabljajo lokalne začimbe in številne divje rastline. Diši drugače in tudi okusi so značilno kraški.

Ob 11. uri bo na vrsti voden pohod po pravljično-doživljajski poti Škratji Kras, ki bo otroke in odrasle popeljala v čudoviti kraški svet. Ob isti uri se bo prav tako na trgu med cerkvijo in grajskim dvoriščem začela delavnica ročnega tkanja. Ročno tkanje je bilo nekoč del vsakdana, saj se je blago tkalo kar v bližnjih delavnicah. Srečali se boste z današnjemu času prilagojeno tehniko in si s pomočjo te starodavne obrti izdelali zapestnico s preprostim motivom. Pri tem boste uporabili različne barve preje. Za orodje in material bo poskrbljeno. Delavnica traja tri ure in je namenjena odraslim, je pa tudi za to delavnico potrebna predhodna rezervacija na e-naslov: info@visitstanjel.si.

Izdelali boste brnivko

Od 15. do 18. ure bo na grajskem dvorišču posebna delavnica izdelave prvega glasbila – tako imenovane brnivke. To je zvočna igrača, ki so jo uporabljali otroci povsod po Sloveniji. Sestavljena je iz ozke dolge deščice in dolge vrvice, privezane skozi luknjico na ožjem koncu. Brnivko je treba držati za vrvico in jo vrteti v krogu po zraku, kar ji daje močan brneč zvok.

Popoldne se bodo predstavili člani Kulturnega društva Kras, ob 17. uri pa vas čaka vodeni ogled naselja Štanjel. Vodnik bo razkril skrivnosti kamnitih ulic in dvorišč, kjer burja prenaša tisočletne zgodbe Krasa. Sprehodili se boste po Štanjelu, mimo Kraške hiše, se povzpeli do Arheološkega parka Gledanica, končni postanek pa bo na terasi Štanjela – na Ferrarijevem vrtu, ki ga je uredil Fabiani v 20. in 30. letih 20. stoletja v sklopu prenove Vile Ferrari. Ob koncu vodenega ogleda boste v vinoteki Grad Štanjel nazdravili z vrhunskim vinom.

Med 19. in 20. uro se bo lep dan na Krasu končal z ocenjevanjem najlepših venčkov. Temu bo ob osmih zvečer sledil tradicionalni obred, to je raznos venčkov sv. Ivana po Štanjelu. Ko bodo nameščali nove venčke, bodo odstranili stare in jih sežgali na Gledanci.