Celodnevni dogodek se bo to nedeljo, 16. junija, začel z registracijo pohodnikov med 8.30 in 9. uro v Selu. Kupon v vrednosti 15 evrov vključuje hrano in pijačo na kmetiji Vidov brejg, dobrodošlico in prigrizek na poti. Voden pohod se bo nato začel ob 9.30, pohodniki pa se bodo na Vidovem brejgu pridružili ostalim obiskovalcem v kulinaričnem uživanju in drugih aktivnostih. Vsak pohodnik se individualno odpravi na zadnji del poti nazaj do izhodiščne točke pri rotundi (približno 30 minut). Vabljeni so tudi ljubitelji nordijske hoje (možnost izposoje palic pri rotundi).

Na Vidovem brejgu bo tega dne potekal tudi gorički bazar. Na stojnicah se bodo med 10. in 13. uro predstavili lokalni ponudniki. Gostilnica Franc, Marjetka Škafar in gostitelj bodo poskrbeli za kulinarično razvajanje, prav tako si bo v družbi Ive Kosednar mogoče ogledati zeliščni vrt. Med 10. in 11. uro bo Simona Domjan (Naturopatski center SanteVital) vodila naturopatsko delavnico z naslovom Srce in poletna vročina. Med 11.30 in 12. uro bodo zbrane zabavali tudi Lucija Ćirović in namišljeni prijatelji.