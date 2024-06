Prvih 70 kilometrov kolesarske poti od izvira Drave je zelo zanimivih, saj se večino časa peljemo po klancu navzdol. Zelo velik odsek kolesarske poti teče po avstrijski Koroški, pri Viču pa vstopi v Slovenijo ter svojo pot po Sloveniji nadaljuje od Dravograda preko Radelj ob Dravi, Maribora in Ptuja vse do Ormoža in Središča ob Dravi, kjer po 145 kilometrih vstopi na Hrvaško. Reka in kolesarska pot svojo pot nadaljujeta v smeri Varaždina, kjer se po 63 kilometrih pri kraju Legrad reka Mura (prav tako znana zaradi kolesarske poti – Murska kolesarska pot) izliva v reko Dravo, ta pa se nato v bližini Osijeka izliva v reko Donavo. V Sloveniji in na Hrvaškem je pot razdeljena na šest etap. Primerna je za družine in kolesarje uživače, ki ob svojih kolesarskih podvigih zelo radi obiščejo najlepše kotičke, začutijo utrip mest, ki jih obiščejo in v katerih prenočijo ter obenem razvajajo svoje brbončice in se prepuščajo doživetjem, ki jih le-ta ponujajo.

Dravska kolesarska pot v Sloveniji in na Hrvaškem

Slovenski del Dravske kolesarske poti poteka večinoma po manj prometnih lokalnih cestah in v manjši meri po urejenih kolesarskih poteh ter stezah. Zaradi različnih vrst podlage vozišča in zahtevnejšega vzpona med Podvelko in Lovrencem na Pohorju je slovenski del poti primeren za bolje pripravljene kolesarje. Priporočljiva je tudi uporaba trekinških ali gorskih koles. Vzponu na Lovrenc na Pohorju se lahko izognemo in uporabimo vlak med Podvelko ter Falo.

Pot začnemo na mednarodnem mejnem prehodu Vič. Nadaljujemo v smeri Dravograda, nato po drugi strani reke Drave skozi Bukovje, Trbonje, Dravče, Vuzenico in Vuhred, vse do Podvelke. Tukaj pot zavije desno, kjer nas pričaka edini zahtevnejši vzpon na poti, približno šest kilometrov dolg vzpon na Janževski vrh, Lehen in Lovrenc na Pohorju. Iz Lovrenca nadaljujemo naprej skozi Puščavo in Činžat do vasi Fala, kjer se ponovno vozimo tik ob Dravi, obenem pa (novost) prečkamo hidroelektrarno Fala (najstarejšo na reki Dravi) in po Jabolčni poti nadaljujemo do Ruš. Skozi Bezeno, Bistrico ob Dravi, Laznico in Limbuš, mimo Mariborskega otoka, edinstvenega rečnega otoka pri nas, se kmalu pripeljemo v drugo največje slovensko mesto – Maribor.

Na poti iz Maribora proti Ptuju lahko kolesar izbira dve varianti kolesarske poti. Reliefno položnejša in bolj odmaknjena od ostalega prometa je varianta, ki poteka čez naselja Miklavž na Dravskem polju, Starše in Hajdina. Alternativna varianta na levem bregu reke Drave poteka čez nekaj krajših in lahkotnih vzponov ter spustov skozi Malečnik in Trčovo do Zgornjega in Spodnjega Dupleka. Kolesarimo naprej skozi Vurberk in Krčevino in kmalu pridemo do Ptuja, najstarejšega slovenskega mesta. Pot nadaljujemo ob Ptujskem jezeru, skozi Zabovce, Novo vas pri Markovcih in Stojnce, do Muretincev in Ormoža. Od Ormoža pot pelje mimo polj, skozi vasice do Središča ob Dravi, kjer prečkamo mednarodni mejni prehod s Hrvaško. Kolesarska pot se ponovno približa ohranjenemu delu reke Drave. Kmalu prikolesarimo v Varaždin – mesto z odlično ohranjenim mestnim jedrom.

Ormož z okolico

Lahko pa med počitnicami prekolesarite samo okolico mest ob Dravi. Ormož ponuja pohodništvo ali kolesarjenje po vinski cesti s čudovitim razgledom na vinograde. Na slikovitem območju Slovenskih goric, v Jeruzalemu in Svetinjah lahko obiščete vrhunske ponudnike vin ter domačih specialitet. Obiščete lahko tudi največji naravni rezervat Ormoške lagune ali se razvajate v termah na Ptuju, v Banovcih, Moravcih in Mali Nedelji ter obiščete turistično znane destinacije, kot so stolp ​Vinarium v Lendavi, Ptuj kot najstarejše mesto v Sloveniji s prelepim gradom in muzejem, plavajoči mlin na Muri in Otok ljubezni v Ižakovcih. Če ste z družino, je skoraj že obvezno, da obiščete doživljajski park Vulkanija na Goričkem, tropski vrt Ocean Orchids Dobrovnik ter Expano Murska Sobota.