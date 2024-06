Turisti imajo veliko možnosti, kako preživeti dan in večer, ni več tako kot pred leti, ko smo se pridušali, da ponujajo zgolj sonce in morje.

Večne melodije klasične glasbe

Poleg številnih prireditev, zabavnih večerov, izletov in gurmanskih dogodkov se konec junija obeta na Obali poseben večer. V številnih mestih in turističnih krajih v Evropi so v zadnjih letih gostovali simfonični orkestri. Ponekod imajo že dolgo tradicijo ter kar precej gostov in obiskovalcev pritegnejo prav večeri klasične glasbe.

Glasba je zagotovo od vseh umetnosti tista, ki najmočneje povezuje ljudi različnih generacij, interesov in življenjskih nazorov. Odgovorni za turizem v našem najbolj znanem obmorskem turističnem mestu Portorožu so povedali, da je ena od njihovih želja, da bi tako kultura kot umetnost še naprej ostali javni dobrini, ki bi morali biti dostopni prav vsem.

Zato so sklenili, da bodo za vse zaprisežene ljubitelje operne umetnosti in tudi radovedne mimoidoče obiskovalce pripeljali na portoroško mestno plažo tradicionalno Operno noč. Gre za prireditev, ki jo svojim meščanom pripravita Mestna občina Maribor in SNG Maribor, zdaj pa bi s svojim programom razveseljevali tudi vse pod zvezdnim nebom na portoroški plaži. Nekoliko bolj lahkoten program bo sproščujoče doživetje za vse obiskovalce Portoroža.

Bogat spored najlepših arij

Na koncertu, ki ga pod taktirko Simona Krečiča izvajajo Simfonični orkester SNG Maribor ter zbor in solisti mariborske opere, bodo zazveneli zbori in najlepše arije iz največjih opernih uspešnic iz italijanske, francoske in slovenske operne zakladnice. Med solisti bodo Petja Ivanova, sopran, Sabina Cvilak, sopran, Irena Petkova, mezzosopran, in Martin Sušnik, tenor. Program med drugim zajema uverturo h komični operi Prodana nevesta Bedricha Smetane, arijo Rusalke iz opere Rusalka Antonina Dvoraka, arijo Carmen iz opere Carmen Georgesa Bizeta, arijo Tosce iz opere Hoffmannove pripovedke Jacquesa Offenbacha in E lucevan le stelle, arijo Cavaradossija, iz opere Tosca Giacoma Puccinija ter še marsikaj.

Organizatorji obljubljajo, da bo zadnjo junijsko soboto lepo vreme. Načrtujejo namreč, da bi bila Operna noč na portoroški plaži 29. tega meseca z začetkom ob 20.30. To bo zagotovo nekaj nepozabnega, nekaj, česar ne smete zamudi. Za vse obiskovalke in obiskovalce je pomemben tudi podatek, da bo na prireditev vstop prost.