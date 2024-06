Lovran v bližnji Istri smo spomladi že spoznali kot mestece z gastronomskim navdihom, ki dopolnjuje njegovo pestro turistično ponudbo, saj se takrat cel mesec posveti divjemu lovranskemu šparglju v okviru Festivala špargljev. V aprilu gostinci Lovrana in Lovranščine v okviru festivala ponujajo razne specialitete na osnovi te samonikle rastline, svoje poznavanje in spretnost priprave pa so razširili celo na sladice s šparglji. Ko smo ravno pri sladicah in gastronomiji, to še zdaleč ni vse, kar Lovran ponuja v sezoni, saj se v prihajajočem poletju posveti slastnemu rdečemu sadežu, ki ponovno za cel mesec prebudi lokalne gastronomske strasti in razvaja brbončice obiskovalcev.

Češnje tudi v glavni jedi

Junija v Lovranu že tradicionalno potekajo Dnevi češenj. Vsako leto sladka sorta češnje brtošinke, ki uspeva ob vznožju pobočij Učke na terasastih vrtovih lovranskega zaledja in tudi nižje proti morju, kreativno združuje gastronomsko sceno in ji zada težko, a obenem sladko nalogo. V lovranskih gostinskih lokalih lahko ves mesec odkrivate in pokusite sladice na osnovi tega sladkega sadeža, nekatere restavracije pa so se potrudile in so češnje vključile celo v svoje glavne jedi.

Nič manj pomembne niso torte, sladoled in koktajli s češnjami, zato v Lovran vabijo vse ljubitelje teh sadežev kot tudi dobre in sladke gastronomske ponudbe. Ker je Lovran Sloveniji res blizu, se lahko oglasite za dan ali dva, morda pa tudi za cel konec tedna ali dlje, saj se tudi temperature nezadržno dvigujejo in poletje bo kmalu potrkalo na vrata.

Osrednji dogodek tega edinstvenega celomesečnega festivala češenj oziroma letošnjih že 22. Dnevov češenj bo 15. junija na lovranskem Trgu svobode. Ob 14. uri se bo začela vodena gastro-glasbena turneja, ki je do danes požela odlične odzive in rezultate, zanimanje zanjo pa je iz leta v leto večje. Tudi zato se je treba na to vodeno doživetje okusov in zvokov pravočasno prijaviti na: info@visitlovran.com ali v uradu Turistične skupnosti občine Lovran.

Obisk Lovrana je vredno izkoristiti tudi za ogled mesta. Na pragu 20. stoletja se je mesto predvsem zaradi goste mediteranske vegetacije, ugodne geografske lege in blagega podnebja začelo počasi spogledovati tudi s turizmom. Tako lahko obiščite župnijsko cerkev sv. Juraja (romantična stavba iz 13. stoletja, obnovljena v 15. stoletju s poznogotskimi freskami) in cerkev Svete trojice (majhna gotska cerkev nad mestnim pristaniščem), staro mestno jedro (tipično srednjeveško jedro z ohranjenimi podrobnosti iz zgodovine, freskami, fasadami in stenami, ki spominjajo na sredozemsko urbano arhitekturo), mestni stolp (ostanki utrdbe srednjeveškega mesta), vzhodna mestna vrata (vrata, ki so se uporabljala za povezovanje mesta s pristaniščem) in lovranske vile (Santa Maria, Frappart in San Nikolo, danes znana kot Villa Magnolia).