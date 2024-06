Veličastna Istra iz leta v leto potrjuje, da je pravi turistični paradni konj naše sosede. Tako obala kot notranjost imata svoje čare, ki se jim je nemogoče upreti. Tokrat smo se sprehodili po Premanturi, najjužnejšem mestu istrskega polotoka. Uradno spada v občino Medulin, od Pulja pa je oddaljena približno deset kilometrov. Med letom tam živi okoli 850 prebivalcev, poleti pa se ta številka večkrat poveča. Bližina čudovitega rta Kamenjak je zagotovo eden od razlogov, da ta biser severnega Jadrana obožujejo tako domači kot tuji turisti, ki so ga odkrili že pred časom.

Kraj je znan po sloganu »Premantura je avantura«

Premantura, kot jo poznamo danes, je nastala ob koncu 16. stoletja, ko so se v njej naselile družine iz okolice Zadra, ki so bežale pred Turki. Prebivalci Premanture so se skozi zgodovino ukvarjali predvsem s poljedelstvom, živinorejo in ribištvom, zdaj pa so pričakovano usmerjeni predvsem v turizem. V Premanturi je, kot je bilo mogoče slišati, vedno čas za akcijo, zato ni čudno, da jo mnogi poznajo po sloganu »Premantura je avantura«. Zaradi ugodnih vetrov je idealna za ljubitelje vodnih športov – deskanja in potapljanja, tam lahko poskusite vse, tudi kolesarjenje, pohodništvo, jadranje na deski, kajak, skoke v kristalno čisto morje z visokih pečin ...

Kraj je znan po odlični lokalni gastronomiji

Če ste bolj tip turista, ki med dopustom hrepeni le po miru in razvajanju duše, tudi skozi želodec, vam ne bo dolgčas. Poleg kopanja in sončenja se boste lahko družili z domačini in drugimi gosti v eni od gostiln ter pokusili divje šparglje, ovčji sir ali premanturskega raka, poslastico, na katero so Premanturci izjemno ponosni in za katero pravijo, da jo je oboževal tudi legendarni ameriški pisatelj Ernest Hemingway. Avtor kultnega romana Starec in morje se je v omenjeno posebnost zaljubil v italijanski Benečiji, ki je bila nekoč največji trg za premanturskega raka.

Plaža, popolnoma prilagojena za slepe osebe

In še ena zanimivost, ki jo velja izpostaviti in pohvaliti –​ Premantura je eno redkih mest s plažo, ki je v celoti namenjena slepim osebam. Imenuje se Munte in ima taktilne smeri, ki vodijo do širokih stopnic z varovalno ograjo ter spuščenim ravnim vhodom v morje, postavljena pa je tudi klančina, zato je primerna tudi za osebe na invalidskih vozičkih.

Neverjetno čisto morje modrozelene barve

Na rtu Kamenjak boste našli najbolj znane plaže medulinske riviere. Tudi prestižni turistični vodnik Lonely Planet jih je uvrstil med deset najlepših na svetu. Ob 30 kilometrih razčlenjene obale vas bo navdušilo neverjetno čisto morje osupljive modrozelene barve. Na območju Kamenjaka raste tudi 530 rastlinskih vrst, med njimi tudi endemične orhideje. Če boste imeli srečo, boste morda tam videli tudi sredozemsko medvedjico, vrsto tjulnja, za katerega vsi vemo, da živi le v najčistejšem morju.

Na otoku Fenoliga našli odtise dinozavra

Na obrežju Kamenjaka je ohranjenih veliko fosilov, ki dokazujejo, da so pred skoraj 100 milijoni let po tem območju hodili dinozavri. Posebno zanimivi lokaciji sta otoček Fenoliga in rt Grakalovac, kjer lahko vidite fosilizirane odtise njihovih velikanskih stopinj. Medulinski arhipelag sestavlja enajst nenaseljenih otokov in otočkov, Porer pa je najjužnejši na območju Premanture. Pravzaprav gre za skalnat greben, ki štrli iz morja. Znan je po 34 metrov visokem svetilniku, ki ga poleti lahko najamete tudi za počitnice. Lokacija je idealna za tiste, ki si želijo pravo robinzonsko avanturo. Če pa ste med njimi, pazite. Morski tokovi okoli tega otočka so tako močni, da tudi dobrim plavalcem ni priporočljivo iti več kot 50 metrov od obale.