Nekdanja kavarna Mlečna Marjanca, kasneje Letna kavarna, je bila zgrajena v času grofa Hoyosa, po letu 1847. V pritličju so bili prostori, namenjeni mlekarni in kavarni, v nadstropju so bile sobe za goste. V kavarno so hodili gostje na sirotko, sveže mleko in kavo, dame pa predvsem na čokolado. Pitje sirotke je v tistih časih sodilo v program zdraviliškega zdravljenja. Dvorana Panorama (115 kvadratnih metrov) lahko sprejme do 120 oseb.

Odlikuje jo najsodobnejša predstavitvena oprema in je tako primerna za seminarje, konference, simpozije, team buildinge in tudi osebna slavja, denimo poroke. Posebnosti dvorane sta pod iz naravnega lesa, ki je prava izbira za tematske dogodke, kot so ples, joga in druge športno-rekreativne aktivnosti, in izjemna naravna svetloba, ki jo nudi 50 kvadratnih metrov okenskih površin. Dvorana Salon (31 kvadratnih metrov) zagotavlja zasebnost za poslovni sestanek ali osebni dogodek, gostinski lokal Bistro (46 kvadratnih metrov) z zunanjo teraso pa bo poskrbel za kulinarično razvajanje. V mansardi se na 65 kvadratnih metrih razprostira prestižen Apartma Marija****, ki se ponaša z izjemnim interierjem, zasebnostjo ter wellness doživetjem s turško savno in japonsko toaleto.