Samo letos bodo v obogateno bazensko ponudbo na obeh destinacijah vložili 2,5 milijona evrov. Terme 3000 so že nekaj časa znane kot tiste, ki imajo najbolj adrenalinske tobogane. Zunanji bazeni so že odprti, prav tako tudi tobogani Aqualoop, Kamikaza, cevna tobogana Modri val in Črna luknja z dolžino 140 in 170 metrov ter tobogan Mentol. Za najmlajše so tudi že odprli nova vodna igrala, prenovili pa so tudi kopalno ploščad. Predvidoma v prvi polovici julija pa bodo odprli še dva nova tobogana. Vesoljska luknja bo zavit in hiter adrenalinski tobogan, Samorogov spust pa bo vključeval štiri drče, ki bodo odličen vodni poligon za tekmovanje vseh družinskih članov.

Bazene v Termah Ptuj vsako leto obišče 150.000 kopalcev, letos pa predvsem zaradi novosti pričakujejo še boljši obisk. Zunanje bazene vsako leto odprejo v začetku junija, ko gostje lahko uživajo v plavalnem bazenu, bazenu z valovi, otroškem bazenu in bazenu z masažami. V Termah Ptuj imajo tudi enega največjih sistemov toboganov pri nas in skakalnico. Tudi tam bodo predvidoma konec junija odprli še dva nova tobogana. Twist bo 100 metrov dolg, hiter in povsem zaprt tobogan rumeno oranže barve, ki bo v notranjosti deloval kot mavrica, Sfera pa bo pisan tobogan s kombinacijo klasičnega drsalnega dela in prostora, kjer se bosta kopalca na drsalni blazini (tuba) za dve osebi vrtela, potem pa ju bo tok vode vrnil v drsalni del. Gre za prvi takšen tobogan v Sloveniji.