Naj vas ta konec tedna povabimo v Istro, natančneje v dolino reke Dragonje. Sami smo se minuli teden ustavili v Krkavčah, kjer je pred slabimi štirimi leti svoj novi dom našla zeliščna kmetica in uspešna podjetnica Jana Bergant. Svojo znamko Bonistra že skoraj deset let gradi na hidrolatih in eteričnih oljih, ki jih prideluje izključno iz avtohtonih istrskih zelišč. Te sama vzgaja na nekaj več kot dveh hektarjih zemlje.

V hiški brez elektrike in vode

Na terasi pred majhno kamnito hiško, ki deluje pravljično, sedemo ob kozarcu limonade. Pogled vržemo na sosednji hrib, kjer se skozi gozd dviga Kaštel Venere. »Njene zgodbe še nisem odkrila. Prav tako še raziskujem zgodbo o cerkvi svetega Štefana, katere ostanki so na moji parceli,« pove Bergantova, ki oddaja milo in pozitivno energijo ter je popolnoma neobremenjena z vsakodnevnim stresom urbanega okolja. »Sploh si ne predstavljam, da bi se morala vrniti v mesto. Naučila sem se živeti v hiški, ki je brez elektrike in vode. Na začetku je bil to zame manjši izziv, a je spadalo k temu, kar delam. Da se izkusim v pristnem stiku z naravo. Seveda za posel potrebujem elektriko in internet, prav tako za destilacijo in hladno vodo. Vse to je sama hiška že imela, prilagoditi sem se morala glede prejšnjih navad, ki sem jih imela,« pove in sledi našemu pogledu do nasadov, ki so streljaj od hiše.

Zdaj, ko so dnevi vse daljši in sončnejši, začne v zraku okoli njene hiše dišati po melisi, sivki, žajblju in muškatni kadulji, ter so polja pisana zaradi raznobarvnih cvetov. Vedno pa se najde prostor tudi za nove rastline, tako da je vsako leto kaj novega. »Po dežju se čuti tudi močen vonj smilja, ki že cveti. Zdaj tudi prihaja čas, ko se bom začela intenzivno pripravljati na destilacijo in na prve kapljice hidrolata in eteričnih olj.« Samo okoli hiše ima hektar zeliščnega vrta, nižje še 0,4 hektarja sivke. »Lastnik zemlje nima časa, da bi se ukvarjal z njo, zato zdaj jaz skrbim, da je nasad urejen. Poln je žuželk in čudovitih metuljev, ki pritegnejo tudi pozornost gostov,« pove in doda, da je pred kratkim prevzela v skrb še dodatnih 0,7 hektarja zemlje, ki pa jo počasi spreminja v manjši botanični istrski vrt. »Na tem delu samoniklo rastejo nekatere trajnice, od grmovnic brina, ruja in brnistre, ki že rumeno cveti. Nekaj je tudi gloga in ogromno različnih divjih orhidej. »Dolina Dragonje je izredno rodovitna. In če v dolini odlično uspevajo vrtnine, na višjih legah sadijo oljčnike in trte,« pove in doda, da sama od lani nima več zelenjavnega vrta. »Dva kilometra stran, že na hrvaški strani, živi Slovenka, ki vsak torek in petek nosi svežo zelenjavo na tržnico v Lucijo. Dogovorjeni sva, da mi enkrat na teden pripelje zabojčke raznovrstne zelenjave,« pove in prizna, da je nad lokalno ponudbo izredno zadovoljna.

Zgodbo Bonistre prepleta tudi z jogo

Vse od začetkov pa so primarna zgodba Bonistre hidrolat in eterična olja iz rastlin Istre. Ker je cvetenje smilja kratkoročno, Jana Bergant cvetove odpelje v Labin, kjer že nekaj let sodeluje z lokalnim destilerjem. »Sama imam premajhno destilarno in preveliko količino smilja. Za kakovosten izdelek moraš pobrani smilj čim prej destilirati,« razloži in doda, da za preostale rastline poskrbi sama. Njen zeliščni vrt pa gosti tudi številne delavnice in dogodke. »Sama izvajam delavnice o destilaciji in tudi v kombinaciji z učiteljicami joge in aromaterapijo. Lani je bila tako dobro obiskana delavnica joge, ki jo je vodila Maja Kenda. Tudi Bilka Baloh se rada oglasi z dekleti, ki jim predava o ajurvedski prehrani in postenju,« pove Bergantova in doda, da bo ta konec tedna kot pobudnica projekta Dnevi odprtih vrat zeliščnih kmetij in vrtov Istre goste povabila v nasad sivke. Potem ko bodo pobrali cvetove, jim bo pokazala postopek parne destilacije, s katerim prideluje naravne hidrolate in eterična olja. »Vsako leto, letošnje je že tretje, je vedno večji odziv, saj si ljudje želijo vzpostaviti pristen stik s tistimi, ki to delamo. Sicer smo na kmetiji in na vrtovih ves čas prisotni, vendar si zaradi dela težko vzamemo dovolj časa,« je povedala in povabila, da njo, kot tudi vseh drugih devet kmetov, zeliščarjev in pridelovalcev, obiščete 15. in 16. junija.