Dvakratna dobitnica grammyja bo nastopila na koncertih v 23 mestih po Severni Ameriki od 18. oktobra do 5. decembra, turnejo pa bo začela v Montrealu v Kanadi. Na turneji se bodo pevki pridružili posebni gostje, ki jih bodo razkrili pozneje. Na pretočne platforme je te dni prišel tudi dokumentarni film Let the Canary Sing, ki raziskuje njeno življenje in kariero ter glasbeni slog in njeno delo aktivistke, režirala pa ga je Alison Ellwood.