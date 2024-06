Madonna kot režiserka in soscenaristka že leta dela pri filmu, ki je bil prvič napovedan leta 2020, a je snemanje zaradi turneje preložila.

Zdaj britanski mediji pišejo, da je že izbrala tudi igralko, ki jo bo upodobila, to naj bi bila Julia Garner, najbolj znana po vlogi Ruth Langmore v Netflixovi seriji Ozark. Med igralkami, ki so se potegovale za vlogo, naj bi bile tudi Sydney Sweeney, Florence Pugh in Emma Laird.

Madonna je prejšnji mesec končala nastop na brezplačnem koncertu na plaži Copacabana v Braziliji, zdaj pa se je osredotočila na snemanje filma.