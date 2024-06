Vsak teden je pogled na pokrajino drugačen

»Posebnost naših jezer pa je, da spreminjajo svoj videz tudi v obdobjih brez vode. Velika pestrost rastlin, spreminjajoče barve, odmaknjenost od ljudi, tišina, zvoki ptic, nedotaknjena narava so posebnosti, zaradi katerih je vedno pravi čas za obisk,« je povabila Gržiničeva. V poletnih mesecih je pokrajina Pivških jezer čudovita. Občutek imaš, da si daleč od preostalega sveta, v drugem prostoru in času. Spreminjajo se barve, oblike, vsak teden je pogled drugačen. Seveda pa jezera skrivajo posebne rastline, živali, kraške zgodbe današnjih in in ljudi iz preteklosti.

Lepoto narave, ki jo skrbno varujejo, lahko doživite na dva načina. »Lahko se odpravite sami in uživate v miru, tišini in naravi, ki vas obkroža. Pri samostojnem raziskovanju so vam v pomoč različne aplikacije in igre,« je povedala sogovornica, hkrati pa svetovala, da pokrajino odkrivate skupaj z vodnikom. »Na razpolago imamo različne sprehode: z lovcem, gozdarjem, botanikom … Vsak od njih pot do jezera pospremi s svojim znanjem in pogledom. Obiskovalec se tako lahko ob vsakem ogledu nauči kaj novega.« Gržiničeva tudi pove, da so turisti danes zahtevnejši. Ne želijo si neaktivnega počitka, ampak bi radi spoznali nove kraje in se ob tem še malo zabavali, pokusili lokalne dobrote, užili del lokalne kulture. »Naša naloga je, da jim tovrstna doživetja pripravimo po primerni ceni, da se bodo k nam spet vračali na sprehode z novim vodnikom in novim pogledom.«

To soboto Poletna muzejska noč

Petnajstega junija pripravljajo tudi Poletno muzejsko noč. Začnejo ob 18. uri s sprehodom do Petelinjskega jezera z botanikom, ob 20. uri sledi na ploščadi Ekomuzeja glasbeni nastop hrvaških pevk zavoda Sklad iz Bakra. »Ob 21. uri bomo šli do jezera tišje, da bomo spoznavali ptice in jim prisluhnili. Večer bomo zaključili ob ognjišču,« je povabila direktorica in poudarila, da so aktivnosti med 18. in 24. uro brezplačne. Na razpolago bo tudi lokalna kulinarika. 25. junija pripravljajo praznovanje dneva državnosti pred Ekomuzejem v Slovenski vasi. Ob tej priložnosti bo nastopila Postojnska godba 1808 in drugi glasbeni gostje. »Dan bomo zaključili z zunanjo kinopredstavo filma Sen 1991. Vmes bomo poskrbeli za vodene sprehode in lokalno gostinsko ponudbo,« je še povedala in poudarila, da bodo v poletnih mesecih nadaljevali aktivnosti. »Želimo si, da bi se nam pridružili tudi turisti, ki bodo kratek dopust preživljali v Pivki in v regiji.«

V začetku februarja letos je v sveži preobleki vrata odprl tudi Ekomuzej, v katerem obiskovalec najde razlago o nastanku in posebnostih našega prostora, njegovi krhkosti in občutljivosti. Zaradi njih ga moramo še bolj čuvati, varovati. Predstavi biotsko pestrost, posebno zaščitene vrste. Pouči o zanimivostih sveta presihajočih jezer, njihovih nastankih, gibanjih vode, vplivu na okolje in lastnostih kraškega sveta. Kot pove direktorica Gržiničeva, je muzej namenjen vsem. »Muzej je dovolj interaktiven za otroke in poučen za vse generacije. Primeren je za turista in zahtevnejšega strokovnega obiskovalca,« pove in svetuje obisk Ekomuzeja pred sprehodom po okolici presihajočih jeter. »Po ogledu z novim znanjem še bolj intenzivno spremljaš okolico in si lahko še bolj pozoren. Zanimivo je, da so rastline, ki krasijo stene Ekomuzeja, črno-bele, brez barv. Namen je prav v tem, da obiskovalec šele po ogledu na sprehodu uživa v barvah trenutka in jih ob naslednjem obisku doživi ponovno in spet drugače.«

Novost letošnje sezone je partnerstvo s Parkom vojaške zgodovine in Notranjskim regijskim parkom. Doživetja z enotnim naslovom Zgodbe zelenega krasa ponujamo z medsebojnim 25-odstotnim popustom. To pomeni, da ima obiskovalec, ko kupi vstopnico v enem od štirih razstavišč, 25-odstotni popust pri vstopu v preostala tri. Mi smo se odločili za obe razstavišči: Dina Pivka – center o velikih zvereh in Ekomuzej.

Aktiven obisk obeh razstavišč Ob obisku Dine Pivka – centra o velikih zvereh družinam ponudijo Družinski kviz z vprašanji; če pravilno rešite uganke o velikih zvereh, dobite simbolično nagrado. V Ekomuzeju pa so družinam pripravili dve aktivnosti: Lov na jezero in vsebine Young ranger. V obeh primerih prejmete tiskovino, ki vam pomaga pri iskanju posebnosti in seveda pravilnih odgovorov. Sprehod je tako bolj aktiven in poučen. »Razmišljamo, da bi družinam letos ponudili tudi košarico z lokalnimi dobrotami. S tem bi jim poleg opazovanja omogočili družinski piknik v čudoviti naravi in prijetne skupne trenutke,« je povedala direktorica Jana Gržinič in spomnila, da pri aktivnostih ne smemo pozabiti na vidik varovanja narave. »Vsi moramo biti pazljivi glede odlaganja smeti in primernega vedenja. Naše okolje si zasluži le najboljše.«