Policija je helikoptersko nujno medicinsko pomoč (HNMP) izvajala vse do leta 2018, ko je to nalogo zaradi zastarelosti opreme predala slovenski vojski, ki bo to nalogo tudi izvajala vse do nove vzpostavitve HNMP. Medtem bosta gorsko reševanje še naprej skupaj izvajala vojska in policija. Tako pa bo ostalo tudi po vzpostavitvi HNMP v okviru policije.

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je dejal, da bodo reševalni poleti sprva potekali iz baze na Brniku, nato pa še iz mariborskega letališča. Na brniškem letališču bodo morali bazo nekoliko povečati in prilagoditi, da bodo imele posadke helikopterjev prostore, iz katerih bodo lahko posredovale takoj. Na mariborskem letališču pa bodo morali infrastrukturo vzpostaviti na novo, tako hangar kot prostore za posadko. Za vzpostavitev nove reševalne enote bodo po ministrovih besedah potrebovali tudi nove pilote in letalske tehnike, zato bodo za ta namen nadgradili sodelovanje s strojno fakulteto.

Vlada je ministrstvu iz proračunske rezerve že zagotovila sredstva v višini 7,96 milijona evrov. O tipu helikopterjev se bo odločila stroka, nato pa bodo iz teh sredstev zagotovili aro za njun nakup. S temi sredstvi bodo po besedah Poklukarja financirali tudi vzpostavitev potrebne infrastrukture ter šolanje in pridobivanje licenc za pilote in letalske tehnike.

Na novinarski konferenci je bila prisotna tudi ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Kot je dejala, bosta namenska helikopterja omogočila hitrejše in bolj učinkovito reševanje življenj. »Takšna pomoč pomembno skrajša čas prihoda hudo bolnih oziroma poškodovanih pacientov v bolnišnico in poveča možnost za njihovo preživetje. HNMP bo delovala na enak način kot nujna medicinska pomoč. Aktivirana bo prek dispečerske službe zdravstva na podlagi meril, ne le v primeru zahteve zdravnika na terenu,« je še dodala.