Študijo je skupina znanstvenikov objavila v reviji Nature Ecology & Evolution. Več let so v Keniji opazovali slone in snemali njihove zvoke, ki so jih nato raziskovali s pomočjo umetne inteligence. Analizirali so različne vokalizacije več kot sto slonov, pri tem pa jih je zanimalo predvsem njihovo oglašanje, ki ga ustvarjajo s svojimi glasilkami, podobno kot ljudje, ko govorijo. »Naše ugotovitve ponujajo dokaze, da se sloni z zvoki individualno naslavljajo. Nakazujejo pa tudi, da se za razliko od drugih živali ne naslavljajo z naravnimi zvoki, ampak ustvarjajo posebne zvoke, s katerimi se nagovarjajo,« piše v uvodu študije na spletni strani znanstvene revije.

Znanstveniki v študiji, ki so jo izvedli v narodnem parku Amboseli in nacionalnem rezervatu Samburu v Keniji, v raziskavi še pojasnjujejo, da so se sloni različno odzvali na predvajanje klicev, ki so bili prvotno naslovljeni nanje, glede na klice, naslovljene na drugega posameznika. Odziv slonov na glasove, ki naj bi se nanašali nanje, pa je bil v povprečju močnejši kot sicer.

V živalskem svetu so znanstveniki doslej opazili kar nekaj živalskih vrst, ki se sporazumevajo z zvoki. Vendar gre za zvoke, ki jih običajno oddajajo, in ne za na novo ustvarjeno vokalizacijo. Takšno sporazumevanje poznamo pri delfinih in papigah, medtem ko je bilo tvorjenje posebnih zvokov doslej le v domeni človeka. Znanstveniki zato menijo, da bi bilo odkritje, da se tako sporazumevajo tudi nekatere druge živalske vrste, zelo pomembno za naše razumevanje evolucije jezika.