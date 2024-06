»Zavračam vse obtožbe in vse kritike,« je na danes na seji državne volilne komisije očitke glede počasnega štetja, ki so se v javnosti pojavili ob robu evropskih volitev, odločno zavrnil predsednik DVK Peter Golob. S prstom je pokazal na odločitev odločevalcev, da se skupaj z evropskimi volitvami izpeljejo še trije posvetovalni referendumi. Opozorili so, da je šlo za pet glasovanj hkrati. »Volilni odbori so morali pregledati in prešteti več kot 700.000 glasovnic za evropske volitve in skupaj skoraj 2,8 milijona referendumskih glasovnic, kar terja veliko dela in časa. Zato gre velika zahvala volilnim odborom, okrajnim volilnim komisijam, volilnim komisijam volilnih enot in službi Državne volilne komisije za korektno in brezhibno opravljeno delo,« so še izpostavili.

V zvezi z visokim številom neveljavnih glasovnic na tokratnih evropskih volitvah pa so na DVK pojasnili, da je neveljavnih glasovnic res bilo veliko, a da do tega nikakor ni prišlo prvič – ta delež je bil denimo leta 2004 še višji, in sicer 5,62 odstotka. »Po podatkih iz nekaterih okrajnih volilnih komisij je veliko glasovnic neveljavnih, ker so bile oddane prazne, prečrtane ali pa je bilo denimo obkroženih več kandidatnih list ali več kandidatov na različnih kandidatnih listah ipd. Razlog za veliko število neveljavnih glasovnic po doslej zbranih podatkih torej ni v tem, da volivci ne bi razumeli navodil, kako se glasovnico pravilno izpolni, temveč so namenoma oddali neveljavno glasovnico. Vse neveljavne glasovnice so poleg članov volilnih odborov pregledale tudi okrajne volilne komisije, zato ni nobenega dvoma o njihovi neveljavnosti.«

Kritike na račun DVK so se sicer pojavile, ko je nedeljski večer po volitvah prišlo do zamudnega objavljanja delnih rezultatov. Kot je že za N1 dejal direktor službe DVK Igor Zorčič, bi bil v prihodnje smotrn razmislek, ali je smiselno k volitvam pridružiti še štiri referendumska vprašanja. Zavrnil je obtožbe, da je DVK v tem primeru razočarala.