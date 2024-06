Na velikem led zaslonu na Pogačarjevem trgu si bodo navijači lahko ogledali vse tekme prvenstva, med tekmami slovenske reprezentance pa bo zaživela tudi navijaška cona ob pokriti tržnici. Vstop bo prost, prostora pa je za 10.000 navijačev.

Navijaška cona bo namreč urejena tako, da v njej ne bo sedišč, temveč le stojišča. Zaslon, ki bo stal ob stavbi Kresije pa bo velik 8 krat 4 metre.

Med tekmami slovenske reprezentance bo zaživela navijaška cona ob pokriti tržnici, kjer se bodo od 13. ure pa vse do polnoči odvijale tudi druge aktivnosti.

Dogodek organizira javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, v sodelovanju s Turizmom Ljubljana, Nogometno zvezo Slovenije in Mestno občino Ljubljana. »Pijača na dogodku bo izključno iz biorazgradljive embalaže, saj je vnos nevarnih predmetov med katere spadajo tudi pločevinke in steklenice prepovedan,« je pojasnil direktor Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Bojan Babič. Poudari, da bodo z biorazgradljivo embalažo in zeleno stražo na ekoloških otokih ozaveščali navijače in poskusili zmanjšati število odpadkov.

Proti kakršnim koli izgredom bodo preventivno poskrbele varnostna služba in policija, obenem pa bo prisotna tudi požarna straža. Župan občine Ljubljana Zoran Janković ob tem opozarja na problem vandalizma in strogo obsoja uničenje grafita reprezentančnih igralcev na zunanji steni nogometnega stadiona Stožice. »Verjamem, da lahko gledalci s pozitivno energijo vsaj delno prispevajo k uspehu nogometašev,« je zaključil župan.