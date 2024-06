Štirje profesorji, ki so bili na Kitajskem na izmenjavi, so bili na sprehodu po parku in so si želeli ogledati še lokalni tempelj, ko jih je napadel neznani moški. Kot poroča BBC, je ameriško zunanje ministrstvo že sporočilo, da je seznanjeno z dogodkom, vendar nimajo podrobnejših informacij, kaj naj bi se zgodilo.

Kitajske oblasti se na incident dolgo časa niso odzvale, medtem pa so družbena omrežja preplavile podobe grozljivega napada. Na njih so prikazani najmanj trije okrvavljeni in ležeči na tleh. Kot piše BBC, so incident hitro cenzurirali na kitajskem spletu, iskanje ključnih izrazov pa ni obrodilo rezultatov, kljub temu da se je vse skupaj znašlo v trendu na kitajski družbeni platformi Weibo.

Oblasti so danes sporočile, da so v zvezi z napadom aretirale 55-letnega moškega, ki je osumljen, da je z nožem napadel ameriške profesorje.

CBS News je poročal, da so iz univerze v Iowi sporočili, da je bil med napadenimi tudi brat enega od njihovih profesorjev. Napadalec ga je zabodel v roko, trenutno pa je na zdravljenju v bolnišnici.

