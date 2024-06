Po neuradnih podatkih hrvaškega Indexa je bil moški v trenutku, ko so ga dosegli reševalci, še živ, utrpel pa je hude opekline.

Očividec je za Jutarnji list povedal, da je videl moškega, kako se poliva s tekočino v bližini hrvaške vladne palače. O tem so bili hitro obveščeni varnostniki. Ko so želeli stopiti do moškega, da bi ga legitimirali, je bil že v objemu plamenov.

Po pisanju hrvaških medijev so ga medtem že prepeljali v bolnišnico. Vstop na Markov trg je policija zaprla, prizorišče pa si je tudi že ogledal hrvaški premier Andrej Plenković.