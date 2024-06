V tovarni papirja Paloma Sladki Vrh je v ponedeljek ob 18. uri zagorelo v zgradbi skladiščnega oddelka ali arhiva za vzorčne eksponate papirja, je za STA povedala poveljnica civilne zaščite Občine Šentilj in predsednica PGD Sladki Vrh Valentina Ošlovnik. Ogenj so pogasili okrog polnoči. Škoda še ni ocenjena, uničeno je ostrešje in dve nadstropji.

Po besedah Ošlovnik so očividci gasilcem povedali, da je v ponedeljek popoldan med neurjem okrog 18. ure nekaj počilo, a ni bilo še nič vidno. Potem pa so zaposleni tovarne Paloma zaznali dim in takoj nato že videli ogenj, ki se je zelo hitro širil. »Imeli smo zelo veliko težavo z zagotavljanjem tega, da se ogenj ni razširil na druge objekte, ker tam bi imeli še malo več težav, ker je bilo še več gorljivega materiala notri. Tako da smo se dejansko štiri ure mučili s tem, da ni prišlo do preskoka ognja,« je dejala Ošlovnik.

Velike težave so jim med gašenjem delale zelo visoke temperature, je dodala. Poleg tega je bila streha zelo nestabilna, saj je kovinska. »Gasilci so pričali, da že dolgo niso kaj čutili tako vročega kot tu. Zato je uničene ogromno opreme, od visokih temperatur in ostrih predmetov so pokale cevi, tudi steklo je pokalo in komaj smo prebili kovinsko streho, da smo sploh lahko prišli do žarišč, da smo lahko gasili,« je opisala.

Pri gašenju požara je sodelovalo okrog 130 gasilcev vseh prostovoljnih društev iz domače občine Šentilj, na pomoč so priskočili še iz sosednje občine Pesnica ter gasilska brigada iz Maribora, je povedala Ošlovnik. Tudi gasilci iz sosednje Avstrije iz Cmureka in Feldbacha so prišli pomagat z mobilno postajo za polnjenje jeklenk. Sprva so namreč jeklenke vozili polnit v Maribor, kar je gasilce stalo veliko časa.

Ob polnoči so gasilci ogenj pogasili, nato pa so še prekopavali pogorišče in iskali posamezna žarišča ter polivali tudi izolacijo, da se ne bi ogenj ponovno vžgal. Ostali so tudi na požarni straži.