»Nekaj severnokorejskih vojakov, ki so delovali obmejnem območju, je za kratek čas prestopilo vojaško demarkacijsko črto,« so danes sporočili iz južnokorejske vojske in dodali, da so se po zvočnih opozorilih in izstrelitvi opozorilnih strelov nato umaknili proti severu. Pozneje niso opazili nobenih nenavadnih premikov, so navedli.

Incident na demilitariziranem območju je bil po oceni južnokorejske vojske najverjetneje naključen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V zadnjih tednih je Severna Koreja proti Južni Koreji poslala na stotine balonov s smetmi, kar naj bi bil odgovor na letake s propagando proti severnokorejskim oblastem, ki jih prek meje pošiljajo južnokorejski aktivisti. Hkrati naj bi Pjongjang na svoji strani meje znova pričel nameščati zvočnike po vzoru Seula, ki prek njih predvaja propagando proti oblastem v severni sosedi.

V zadnjih mesecih je Seul tudi opazil severnokorejske vojake, ki so ob meji nastavljali zemeljske mine. Severnokorejski vojaki so bili opaženi tudi pri postavljanju stražarnic v demilitarizirani coni, je poročal britanski BBC.