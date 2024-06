V objavi na facebooku je letalska družba zapisala, da namerava vsem, ki so utrpeli manjše poškodbe, izplačati 10 tisoč dolarjev (9,29 tisoč evrov). Tistim, ki so utrpeli hujše poškodbe, namerava vnaprej izplačati po 25 tisoč dolarjev (23,23 tisoč evrov) za kratkoročne potrebe, v nadaljevanju pa v njihovem primeru načrtujejo tudi razgovore o konkretnih potrebah posameznikov. Kot so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij pojasnili v letalski družbi, so lažje poškodovanim že razposlali elektronsko pošto s ponudbo kompenzacije. Pogovori s težje poškodovanimi bodo stekli, ko bodo ti potniki v ustreznem zdravstvenem stanju in pripravljeni na to.

Že pred tem so vsem potnikom, ki so iz tajske prestolnice Bangkok, kjer je letalo zasilno pristalo, odšli na končno destinacijo, izplačali 740 dolarjev (687 evrov) za kritje takojšnjih stroškov. Prevzeli so tudi zdravstvene stroške poškodovanih in poskrbeli za lete njihovih družinskih članov v Bangkok.

Letalo omenjene letalske družbe je 21. maja nad južno Azijo naletelo na hudo turbulenco. Preiskava je pokazala, da je letalo hitro pospešilo navzgor in nato navzdol. V 4,6 sekundah je padlo za 54 metrov. Kabinsko osebje je v tistem trenutku ravno delilo obroke in napitke, mnogi potniki pa so bili na poti med svojimi sedeži in stranišči. Ko se je zgodila turbulenca, so po letalu pričeli leteti predmeti, več potnikov in članov kabinskega osebja je vrglo v zrak. Ko je bilo turbulence konec, je poškodbe utrpelo več deset ljudi, 73-letni Britanec pa je umrl. Domnevno zaradi srčnega zastoja.

Vsem potnikom na letalu, tudi tistim, ki so jo odnesli brez poškodb, bodo sicer povrnili zneske letalskih vozovnic in jim izplačali nadomestila za zamude v skladu s predpisi Evropske unije ali Združenega kraljestva, so napovedali.