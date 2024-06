Okoli tretje ure ponoči se je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem zgodila nesreča, v kateri je umrl pešec. Šlo je za 32-letnega državljana Poljske, ki je hodil po pasu za počasna vozila v smeri Logatca, so potrdili na policiji. »V neosvetljenega pešca, ki ni upošteval prepovedi hoje in zadrževanja na avtocesti, je trčil voznik tovornega vozila. Pri tem se je pešec tako hudo poškodoval, da je na kraju umrl,« so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.

Z zbiranjem obvestil o okoliščinah nesreče nadaljujejo, o ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Avtocesta je bila v smeri Postojne zaradi ogleda in odpravljanja posledic prometne nesreče zaprta do 6. ure.