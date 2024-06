Najnovejši videoposnetek, ki je zaokrožil po spletu, prikazuje napad treh ruskih vojakov, ki so se približevali položajem ukrajinskih vojakov. Rusi so se domnevno gibali pod zaščito minometov, poizkušali pa so zasesti visoke položaje nad ukrajinskimi rovi, da bi slednje lahko izpraznili s pomočjo granat, poroča ukrajinski portal Kyiv Post.

Ukrajinski vojaki so s pomočjo zračnih izvidnikov uspeli najti ruske vojake. Dva so ustavili v bojih od blizu. Napredovanje tretjega pa je prekinilo še eno brezpilotno letalo, ki je nanj vrglo eksploziv. Neimenovani ukrajinski častnik je za Kyiv Post povedal, da video razkriva resnični pekel sodobnega vojskovanja. Točna lokacija dogodka ni znana.