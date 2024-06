Ravnateljica osnovne šole Anja Zevnik je povedala, da od današnjega dne ne more zagotoviti 100-odstotne varnosti otrok in zaposlenih v šoli ter da se počutijo nemočne. Starši se bojijo poslati otroke v šolo, večinsko prebivalstvo se umika nasilnim posameznikom v kraju, njene besede povzema zapis občine.

Varovanje na šoli

Župan Ivan Molan je zaradi incidenta kontaktiral policijo in varnostno službo, ki bosta od torka naprej do konca šolskega leta v šoli skrbela za varnost učencev in zaposlenih. Zdravstveni dom Brežice pa je zagotovil psihološko pomoč otrokom in zaposlenim, ki jih je napad v šoli pretresel, navajajo na občini.

Da so v ponedeljek zjutraj na šoli v okolici Brežic obravnavali medvrstniško nasilje, so potrdil tudi na novomeški policijski upravi, kakor tudi, da je moral poškodovani učenec iskati zdravniško pomoč. »Na primer so v šoli takoj odzvali in o tem obvestili policiste, ki preiskujejo primer zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe,« so zapisali v izjavi za javnost. Dodali so, da izvajajo dodatne aktivnosti za zagotavljanje varnosti, več podrobnosti pa zaradi varstva osebnih podatkov in udeleženih mladoletnih oseb drugih ne morejo posredovati javnosti.

Vse več kaznivih dejanj Romov

V zapisu povzemajo tudi županove besede, da v občini beležijo porast kaznivih dejanj posameznih Romov, zato bo sklicana tudi izredna seja občinskega sveta s predstavniki pristojnih institucij, saj je občina z zakonodajo omejena na področju zagotavljanja varnosti.

»Na občini incident, ki se je zgodil v šolskem okolju, kjer naj bi pedagoški proces potekal v varnem in mirnem okolju, obžalujemo in si želimo, da bo konec šolskega leta minil mirno za otroke, ki nestrpno pričakujejo poletne počitnice,« so zapisali na občini.