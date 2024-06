Močnejši nalivi so čez noč povzročili kar nekaj preglavic, padavinska voda je zalivala objekte in na ceste nanosila blato. Prevladuje velika vodnatost, le v osrednji in jugovzhodni Sloveniji je vodnatost srednja.

V zgodnjih jutranjih urah so se začele razlivati Vipava in Drava v zgornjem toku ter posamezni manjši vodotoki v Pomurju. Začela se bo razlivati tudi Mura znotraj protipoplavnih nasipov.

💦 Od 20. ure je v Godnjah, Podnanosu in na Otlici padlo že več kot 100 mm dežja. pic.twitter.com/K57woDJIcd — ARSO vreme (@meteoSI) June 11, 2024

Reke bodo še naraščale, ob krajevnih plohah in nevihtah lahko hitro narastejo posamezni manjši vodotoki in hudourniki več delih države, ki lahko poplavijo, poplavi lahko tudi padavinska voda.

Po podatkih Agencija RS za okolje je na postaji Godnje na Krasu v zadnje pol ure padlo 22,5 mm padavin.

Krajevni nalivi se bodo predvidoma nadaljevali do sredine dneva. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov.

Dobro jutro, danes bo sprva oblačno s pogostimi padavinami, popoldne bo dež oslabel. Tudi jutri bo nestanovitno. pic.twitter.com/DxLXcdbkCs — ARSO vreme (@meteoSI) June 11, 2024

Tudi jutri še padavine

V sredo bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše zjutraj in dopoldne. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem okoli 23 stopinj.