Analiza evropskih volitev: SDS. In feniks, ki je vzletel iz golobnjaka

Izidi volilno-referendumske nedelje so potrdili naše napovedi, zasnovane na javnomnenjskih anketah Ninamedie, tako glede volilnih rezultatov kot možne razdelitve mandatov. Štirje evropski mandati SDS, uvrstitev zelene Vesne v evropski parlament, dramatičen spopad med NSi in SLS za domala vsakega krščanskodemokratskega volilca, ki se je odvijal v nedeljo, dva mandata svobodnjakov in en prepričljivo osvojen mandat socialdemokratov zato za bralce Dnevnika niso presenečenje.