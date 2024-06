Tisoč obrazov zmagovite desnice

Evropske volitve so na ravni EU prinesle premik v desno. Ne le da je Evropska ljudska stranka utrdila svoj položaj in je kot edina izmed velikih etabliranih strank rezultat izboljšala, močno se je okrepila tudi skrajna desnica. A ne toliko v obstoječih političnih skupinah Evropskih konservativcev in reformistov ter Identitete in demokracije, temveč za zdaj v skupini še nepovezanih poslancev in strank. Za zdaj ne bo imela moči blokiranja zakonodajnih paketov, bo pa sodelovanje v še bolj pluralnem evropskem parlamentu pomembnejše kot v prejšnjem mandatu.