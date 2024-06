Top turistična destinacija

Včeraj se je po ulicah v središču Ljubljane sprehajal labodji par. Turisti so bili navdušeni in so škljocali kot za stavo, celo bolj navdušeno kot petkove neonaciste, ki so začinili Odprto kuhno. Ni kaj, labodi so zmagovalci. Zato Blejci, pozor – Ljubljana je resen kandidat, da prevzame primat najbolj turističnega mesta Slovenije: imamo otok, na katerem sicer ni cerkve, je pa grad; imamo drage slaščice, in to kjerkoli po mestu; imamo cene parkirišč, ki so na ravni metropol; kadar dežuje, imamo tudi jezero, po katerem sicer ne vozijo pletne, temveč avtomobili – in sedaj imamo v mestu tudi labode, ki ne le da plavajo, temveč celo racajo pred stolnico. Ljubljana je brez debate top turistična destinacija!