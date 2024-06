Območje plazu obsega brežino v naselju Gora, nad katero ležijo nov stanovanjski objekt, stara hiša in celotno poslopje Koželjeve domačije, ki je uvrščena pod zaščito kulturne dediščine. Po avgustovski ujmi se je na obravnavanem območju sprožil zemeljski plaz, dimenzij okoli 12 krat 14 metra. Plaz se je na desnem boku razširil za približno deset metrov. Na razgaljeni površini z brežine izteka podtalna voda v obliki manjših strnjenih izvirov, prisotni so vsaj trije izviri.

Plaz bo saniran s konstrukcijo, temeljeno v stabilna temeljna tla. Za zidom bo narejen zasip iz prepustnega materiala in na dnu drenaža za odvajanje zalednih voda. Brežina v zaledju se bo na površju splanirala. Na javnem razpisu je bil izbran najugodnejši ponudnik. Sanacija bo predvidoma stala 200.000 evrov z DDV in bo financirana iz predujma sredstev, ki jih je Republika Slovenija že namenila Občini Komenda za sanacijo po poplavah. Dela se bodo predvidoma začela 14. junija in končala v sredini septembra.