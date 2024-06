Po zakonu o volitvah poslancev iz Slovenije v evropski parlament evropski poslanec ne sme opravljati enakih funkcij in dejavnosti kot poslanec v državnem zboru. Izrecno pa zakon določa, da ne more opravljati izvršilne funkcije v lokalni skupnosti. Prav zato bo kočevska občina razpisala nadomestne volitve.

Na zadnjih lokalnih volitvah leta 2022 je Prebilič dosegel 69,95 odstotka vseh glasov, kljub temu da se je za kandidaturo odločil šele po prvem krogu predsedniških volitev, ko je bilo jasno, da mesta predsednika države ne bo zasedel. Na lokalnih volitvah v občini Kočevje je takrat kandidaturo vložilo osem kandidatov, med njimi tudi zdajšnji podžupan in član županove liste Moja Kočevska Gregor Košir, ki je svojo kandidaturo ob odločitvi Prebiliča umaknil.

Poleg Prebiliča so kandidaturo takrat vložili še Robert Tomazin (predlaga ga SDS), Renata Turk (Gibanje Svoboda), Peter Ješelnik (SD), Božidar Peteh (NSi), Grega Mavrin (SNS) in Janko Veber (Sloga). Med omenjenimi je največ glasov za Prebiličem prejel Veber, sledila pa sta mu Tomazin in Ješelnik.

Kandidati za zdaj neodločeni

Po naših neuradnih informacijah na občini zdaj čakajo na potrditev Prebiličevega mandata za evropskega poslanca in podelitev županskih pooblastil enemu od podžupanov. Prebilič bo za evropskega poslanca imenovan sredi julija, z imenovanjem pa naj bi mu prenehal teči mandat župana. Potem naj bi imel sedemdnevni rok, v katerem lahko pooblastila preda enemu od zdajšnjih podžupanov. Od imenovanja za evropskega poslanca do izvolitve novega župana naj bi minilo največ tri mesece.

Izbira nadomestnega župana do ponovnih volitev bo tako v rokah Vladimirja Prebiliča, ki bo lahko odločal med Andrejem Mladenovićem, ki na občini Kočevje pokriva področja krajevnih skupnosti, dela z mladimi in razvoja lokalne samooskrbe, ter Gregorjem Koširjem, ki je pred leti najprej prevzel mesto direktorja Zdravstvenega doma Kočevje, nato vložil kandidaturo za župana ter se oktobra 2023 vrnil na mesto podžupana.

Prav Košir pa bi lahko na prihajajočih lokalnih volitvah ponovno vložil kandidaturo za župana. »Za sprejemanje takšnih odločitev je sicer še preuranjeno, a možnost, da bi to storil, obstaja,« je za Dnevnik povedal Košir in dodal, da bo takšna odločitev posledica internega dogovora. »Vedeli smo, da ob kandidaturi za evropskega poslanca obstaja možnost, da bo Prebilič izvoljen, a o podrobnih načrtih za zdaj ne moremo govoriti. Predvidevam, da bomo novega župana izvolili v oktobru ali novembru,« je povedal. Kandidaturo bi na volitvah lahko vložila tudi nekdanji kočevski župan in drugi po številu prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah Janko Veber, ki je za Dnevnik povedal, da za zdaj o tem ne razmišlja, ter Robert Tomazin, ki na naša vprašanja do zaključka redakcije ni odgovoril.