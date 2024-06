Prvi park, poimenovan po istospolnem paru

Na julijski seji mestnega sveta bodo svetniki odločali o poimenovanju nekaj ulic in parka na Prulah. Za slednjega je predlagano ime Park Ade Škerl in Sonje Plaskan. Če bodo svetniki podprli predlog, bo to prvi park, poimenovan po istospolnem paru, je razvidno iz objavljenega gradiva za svetnike.