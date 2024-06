Po enomesečnem sojenju na višjem sodišču v Nottingham je porota odločitev sprejela soglasno, potem ko je poslušala pričanja, da sta dečka 19-letnika napadla s takšno silovitostjo, da je 42 centimetrov dolgo rezilo mačete skoraj prebodlo telo žrtve, poroča britanski BBC.

Storilca, ki ju zaradi starosti niso imenovali, sta na sojenju umor zanikala in se zanj medsebojno obtoževala.

V napadu sta ubila 19-letnega Seesahaija iz britanskega čezmorskega ozemlja Angvila v Karibih, ki je bil v Angliji na zdravljenju. Ubila sta ga med neizzvanim napadom, ko je ponoči na klopi v parku sedel s prijatelji.

Eden od obtožencev je najprej namerno z ramo trčil v rame žrtve. Ko ga je Seesahai vprašal, kaj dela, je eden od napadalcev potegnil mačeto, 19-letnik pa je prijateljem zaklical, naj bežijo. Ti so zbežali, ko so se obrnili, pa so videli prijatelja na tleh, obkroženega z napadalcema.

19-letnika sta storilca porezala po nogah, hrbtu in glavi ter ga brcala, tudi po glavi, ko je bil na tleh, mačeto pa sta mu od zadaj zarila tako globoko, da je šla skozi rebra in predrla srce, je na sodišču povedal tožilec Michelle Heeley.

Umrl je na kraju napada, čeprav so ga reševalci oživljali.

Policija je nato mačeto, očiščeno z belilom, našla pod posteljo enega od storilcev.

Po poročanju britanskih medijev sta 12-letnika najmlajša obsojenca v državi od leta 1993, ko sta dva desetletnika ugrabila, mučila in ubila dvoletnika. Sodbo jima bodo izrekli kasneje.

V Angliji in Walesu je starostna meja za kazensko odgovornost določena pri desetih letih. Mladoletnike sicer obravnavajo drugače kot odrasle, namesto v zaporih pa kazen prestajajo v posebnih varovanih centrih.

V Veliki Britaniji se je povečalo nasilje z noži, v katerega so pogosto vpleteni mladi. Po statističnih podatkih se je lani njihovo število povečalo za sedem odstotkov na skoraj 50.000, v desetih letih pa se je skoraj podvojilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.