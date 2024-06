Cene evropskega zemeljskega plina še naprej vztrajajo nad 30 evri za megavatno uro, vseeno pa nižje kot pretekli teden, ko so cene zaradi zmanjšanega izvoza Norveške nekoliko poskočile. Padanje cen plina se nadaljuje tudi v tem tednu, potem ko so se pretoki iz Norveške konec tedna ponovno okrepili, kar je zmanjšalo skrbi glede dobave. K nižjemu povpraševanju pripomorejo tudi zmerne temperature v večini severozahodne Evrope, kar posledično pomeni nižjo porabo plina za proizvodnjo elektrike, ki se porablja za hlajenje. Po zadnjem srečanju organizacije OPEC+ se zdi, da se kartel odmika od zasledovanja politike 100 dolarjev za sodček. Napovedali so namreč postopno povečanje proizvodnje do leta 2025, kar je v nasprotju z dosedanjo politiko zmanjševanja načrpanih količin. S to potezo so nekoliko znižali ceno tekočega zlata, kar bi lahko ublažilo inflacijski pritisk in olajšalo delo centralnih bank.

Slovenski borzni indeks SBITOP je sredi aprila zdrsnil iz območja 1460 točk v bližino 1400 točk, nato pa začel svoj pohod vse do nivoja okoli 1530 točk, kjer se nahajamo te dni. Največ med članicami indeksa je v zadnjem mesecu pridobila Pozavarovalnica Sava s 10,4-odstotno rastjo, sledita ji Krka z 8,4-odstotno in Luka Koper ter NLB z več kot 6-odstotno. Delnice Petrola, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav so pridobile od 1,4 do 2,6 odstotka, medtem ko so delnice Cinkarne Celje zdrsnile za 1,2 odstotka. Prihajamo v obdobje skupščin in napovedi dividend za lansko leto, ki bodo marsikoga spodbudile k novim nakupom oziroma ponovnemu investiranju izplačanih dividend.