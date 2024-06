Microsoft je pred kratkim predstavil nove storitve, ki jih bo uporabnikom operacijskih sistemov windows 11 omogočala umetna inteligenca. Med drugim so za novo generacijo prenosnikov s procesorji snapdragon X, ki naj bi bili posebej prilagojeni umetni inteligenci, napovedali funkcijo recall oziroma prikliči nazaj. Ta naj bi vsakih nekaj sekund zajela fotografijo zaslona in jo shranila. Teorija je, da naj bi uporabnikom to omogočilo pregledovanje preteklosti njihovih aktivnosti. Tako naj bi zakrpali luknje v svojem spominu uporabe naprave.

Čeprav se storitev zdi zanimiva, se ob njej odpira ogromno varnostnih in zasebnostnih vprašanj. Eden od prvih pomislekov je vgradnja teh storitev v službene računalnike, saj preveč zvedavi nadrejeni, ki radi do potankosti nadzirajo svoje podrejene, žal niso zgolj urbane legende. Serijsko vgrajena funkcija za beleženje čisto vsake stvari, ki jo naredimo na službenem računalniku, vključno s kakšnim odzivom na zasebno elektronsko pošto ali zasebno sporočilo na družbenih omrežjih, jim nikakor ne bi pomagala brzdati slabih vzgibov. Strokovnjaki za zasebnost so hkrati opozorili, da bi bila takšna storitev katastrofa tudi z vidika spletne varnosti. Zaloga shranjene aktivnosti na računalniku bi namreč prej ali slej vsebovala bogat nabor zelo osebnih podatkov, ki bi hitro prišli prav spletnim nepridipravom.

Čeprav bi Microsoft te pomisleke lahko predvidel že vnaprej, je podjetje šele po najavi recalla in sledečemu burnemu odzivu javnosti ter strokovnjakov sklenila, da bi bilo stvar morda pametno dodatno zamejiti. Med drugim naj bi storitev po novem morali uporabniki ročno omogočiti in pritrditi v njeno delovanje. Hkrati bo podjetje zalogo zbranih podatkov shranilo za dodatno plast zaščite in šifriranja. Prav tako Microsoft opozarja, da bo storitev na voljo zgolj na novi vrsti prenosnikov copilot+, ki jih bodo Microsoftovi partnerji v prodajo poslali 18. junija. Tudi na teh napravah naj bi storitev zaživela šele s poznejšo posodobitvijo. Kdaj, za zdaj še ni jasno.