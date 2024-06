Kitajsko podjetje Huawei je na vrhuncu slave naravnost blestelo na področju mobilne fotografije. Serija mobilnikov, ki je temu vidiku še zlasti dajala prednost, je slišala na ime p. V dobrem spominu je zlasti mobilnik p30, ki je na police prišel marca 2019, ko je bil svet še dosti enostavnejši. Dva meseca pozneje se je trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko zaostrila, Huawei pa je ostal brez dostopa do Googlovih storitev in še nekaterih ameriških tehnologij. Pol desetletja pozneje Huawei še brca, so pa letos v želji po novem resnejšem naskoku na zahodni trg upokojili ime serije p in ga nadomestili z imenom pura. Prvi mobilnik serije, ki prihaja k nam, je pura 70 pro.

Z oblikovalskega vidika Huaweijevim telefonom praktično nikoli ni bilo kaj očitati. Enako velja za puro 70 pro. Spredaj steklo, zadaj matirano steklo, vmes pa aluminijasto ohišje. Vse skupaj lepo zaobljeno ob robovih za izredno prijeten občutek v dlani. Dizajn je morda staromoden v primerjavi sodobnimi ravnimi in ostrimi linijami, ki jih je začel forsirati Apple, drugi pa slepo kopirati. Nam je zaobljeni dizajn bistveno bolj všeč. Je pa tudi Huawei opustil zaslon, ki se z uporabnim delom kot slap preliva čez robove. Posledično dobimo natančnost ravnega zaslona in udobje zaobljenega telefona.

Najbolj izstopajoč del telefona je seveda hrbtna trojna kamera, ki je razvrščena v obliko simbola za predvajaj oziroma puščice za naprej. S postavitvijo želi Huawei nekaj sporočiti, nam pa je bilo zlasti všeč, ker se je naklon spodnje stranice trikotnika izredno dobro prilegal naravnemu kotu kazalca, ko držimo telefon. V praksi to pomeni, da se kamera lepo usede na kazalca in dodatno zasidra v dlani. Se pa to lahko razlikuje od uporabnika do uporabnika. Že levičarji bodo imeli manj udobno izkušnjo.

Zaslon OLED ima diagonalo 17,3 centimetra (6,8 palca) in ločljivost 2844x1260 oziroma gostoto 460 pik na palec (ppi). Ni najboljše, je pa solidno. Samsung galaxy s24+ ima denimo 513 ppi. Ob tem je telefon izvorno nastavljen, da po potrebi za manjšo porabo baterije ločljivost prilagodi še navzdol. Prilagodljiva je tudi frekvenca osveževanja slike z največ 120 herci (Hz). Zaslon ima najvišjo svetilnost 2500 kandel. To je 100 kandel manj od prej omenjenega galaxyja. Ima tudi podporo za HDR. V praksi se zaslon izkaže zelo dobro.

Kako je z Googlom, 5G in čipovjem?

Večje vprašanje je, kaj s tem zaslonom počnemo. V preteklosti je bilo že več poskusov reševanja težav z manjkajočimi aplikacijami. Bilo je že več rešitev, ki so delovale včasih bolje, včasih slabše. Pogosto so jih spremljale varnostne nedorečenosti. Vselej je bil postopek nastavljanja Googlovih aplikacij dokaj zapleten. Za puro 70 pro je Huawei v svojo prodajalno aplikacij app gallery vgradil možnost samodejne nastavitve odprtokodne rešitve microG, ki za osnovno delovanja od uporabnika zahteva zgolj en klik.

Rešitev microG je že daljnega leta 2015 razvil Nemec Marvin Wißfeld. Njen namen je bil omogočiti dostop do Googlovih aplikacij, ne da bi bili prisiljeni Googlu omogočiti sledenje aktivnostim z našimi mobilniki. Ker gre za odprtokodno rešitev, ki so jo v slabih devetih letih lahko za pomanjkljivosti, napake in ranljivosti pregledali vsi, ki se na takšne stvari spoznajo, so stvar začeli uporabljati zlasti razvijalci alternativnih operacijskih sistemov za mobilnike, ki na prvo mesto postavljajo zasebnost, a se nočejo odpovedati možnosti uporabe Googlovih zemljevidov in podobnih reči.

V praksi se je rešitev izkazala presenetljivo dobro. Prek povezav z alternativnimi prodajalnami v app galleryju ali pa neposredno prek alternativne prodajalne aurora nam je na telefon uspelo nastaviti in brez truda usposobiti vse od Googlovih zemljevidov do driva ter fotografij in gmaila. Nekaj več težav je z aplikacijo android auto, ki zahteva mnogo bolj zamuden ročni pristop instalacije. Googlova denarnica ne deluje, zato je za brezstično plačevanje treba uporabljat aplikacije bank. Nekaj težav je tudi z igrami, ki so povezane z oblakom, kjer pod našim Googlovim uporabniškim imenom shranjujejo napredek. Na splošno pa stvar deluje zelo solidno.

Zob sankcij se danes kaže drugje. V Evropi Huaweijevi telefoni ne podpirajo omrežja 5G. To vas lahko moti ali ne. Sami zaradi varčevanja z baterijo večinoma 5G niti nimamo vklopljenega. Prav tako je Huawei omejen na uporabo lastnega čipovja. V puro 70 pro je vgrajen procesor kirin 9010, ki je sicer čudež iznajdljivosti ob vseh tehnoloških preprekah, v praksi pa nekje na ravni premijskih procesorjev za telefone iz leta 2021. Telefon deluje gladko in tudi igre potekajo pri najvišjih ločljivostih. Se tudi ne pregreva. Je pa bilo od leta 2021 izdelanih veliko telefonov, za katere lahko trdimo enako in bomo to lahko trdili še kakšno leto dlje. Ob tem ima telefon še konkretnih 12 GB delovnega spomina in 512 GB prostora za shranjevanje. Vodoodpornost je z IP68 dovolj za dva metra pod vodo do 30 minut.

Izjemne dnevne fotografije

Potem pa pridemo do kamer, ki so glavni adut serije. Tu se telefon zares izkaže. Na voljo so glavna kamera z ločljivostjo 50 milijonov pik (MP) in nastavljivo zaslonko (od f1,4 do f4,0), 48-MP teleobjektiv s 3,5-kratno optično povečavo in 12-MP ultraširokokotna kamera. Spredaj najdemo še 13-MP kamero za sebke. Hrbtne kamere so odlično barvno uravnotežene in ujamejo zelo dobro razmerje med ostrino, mehkobo in podrobnostmi. V vseh omenjenih kategorijah puro 70 pro uvrščamo na vrh letošnje testirane ponudbe. Pri čemer bo kmalu pri nas tudi pura 70 ultra, ki naj bi imela še boljše zmogljivosti. Pri pro verziji nas je zlasti navdušilo natančno in jasno izrisovanje ljudi v daljavi, ki je res vrhunsko. Najbolje pa se ob tem seveda odreže glavna kamera. Prednja kamera medtem dela zgolj solidne sebke.

Ko pade noč in se stemni, rezultati niso več odlični. Morda je krivo tudi dokaj dolgo zajemanje fotografij, a na niti eni nismo bili zadovoljni z ostrino in podrobnostmi. Premijski konkurenti znajo ponoči pokazati več. Verjetno se tu kaže tudi omejena zmogljivost čipovja.

Huawei je s puro 70 pro lepo začel novo dobo mobilnikov za fotografijo. Če vam je to prioriteta, je pura 70 pro (vsaj do prihoda ultre) dobra izbira. Če vam omejitve, ki še ostajajo, ne predstavljajo prevelike prepreke. Po drugi strani pa ljubiteljev številk, ki so jim kamere v drugem planu, in previdnežev vseeno verjetno ne bo prepričala. Cena je sicer 1199, kar ni malo, a je okoli 70 evrov ceneje od Samsungovega galaxy s24+ z enako velikostjo diska.

*** Hrbtne kamere navdušijo z izredno dobrimi fotografijami v dnevni svetlobi. Ponoči kakovost fotografij občutno pade.