#kritika Standardizacija

Marsikaj na zadnjem koncertu za zlati abonma Cankarjevega doma se je zdelo standard(izira)no – najprej spored, ki je bil sestavljen iz izrazito znane simfonične pesnitve, nato priljubljenega klavirskega koncerta, sledila pa je velika Dvorakova Simfonija Iz novega sveta. Standardno je bilo tudi to, da je velika dela, tako rekoč češko nacionalno glasbo, izvajal češki orkester, dobro smo poznali tudi dirigenta, Emmanuela Villauma, pred leti glavnega dirigenta Orkestra Slovenske filharmonije. Prav zato sem moral pomisliti na slavni članek Theodorja Adorna, v katerem slednji popularni glasbi očita standardizacijo in nato poskuse umika v psevdoindividualizacijo. Slednja bi bila lahko ob tako standardno zastavljenem repertoarju odrešena s pomočjo interpretacije, pa vendar so se mi tudi interpretacijski pristopi zdeli ukrojeni precej po standardnih kalupih, ki jim sicer ne moremo očitati nič slabega, a kakšnega posebno globokega ali nalezljivo navdušujočega vpogleda v znani repertoar vendarle niso prinesli.