#Jezikolumna Per aspera ad Asta*

Ali z drugimi besedami: skozi trnje do resolucije o nacionalnem programu za kulturo, skupaj s podrobnim akcijskim načrtom, ki ju je nedavno sprejela vlada. Bojim se, da bo današnja kolumna za večino bralcev in bralk malce dolgočasna, a tako pač je s financami: nad številkami glava omahne, a pajčevine v trebuhu budijo zaspane oči. Skratka, v omenjeno resolucijo in akcijski načrt so vključena naslednja štiri leta, letošnje in še tri, finance so razdelane precej podrobno, kar je hvalevredno. Kolikor razumem stvari, je v delitev sredstev zajet kar celoten proračun ministrstva za kulturo in če bo slovenščina pod vladno dirigentsko palico ministrice Vrečko vsaj še dve leti, se resolucijo, predvsem pa akcijski načrt, splača pogledati od blizu. Koliko torej ministrstvo za kulturo stane slovenščina?