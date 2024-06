Dobitnik zlatega leva in petkratni oskarjevec je eden najboljših režiserjev današnjega časa, poleg filmov Roma (2018) in Gravitacija (2013), ki sta mu prinesla tri oziroma dva oskarja, njegova biografija med drugim vključuje tudi filme Otroci človeštva (2006), Harry Potter in jetnik iz Azkabana (2004) in Velika pričakovanja (1998). Cuarónu se bodo na filmskih dnevih, ki bodo potekali od 18. do 22. junija, pridružili priznani filmski ustvarjalci, med njimi Paweł Pawlikowski, Ruben Ostlund, Michel Franco in Juho Kuosmanen.