»Napredujemo hitro in drzno,« je dejala za revijo Vanity Fair, čeprav je januarja za Entertainment Tonight govorila, da niso prepričani o prihodnosti serije. Drugo sezono Majhnih laži je režirala uspešna filmska režiserka Andrea Arnold. Serija je v dveh sezonah prejela osem nagrad emmy, poleg Kidmanove in Witherspoonove so v njej igrali še Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern, Adam Scott, Alexander Skarsgård, Kathryn Newton in Meryl Streep.