Zgodba o intimnosti Donalda Trumpa s pornozvezdnico Stormy Daniels je v javnost prvič prišla leta 2011, ko jo je Danielsova prodala tabloidu, ki pa je zaradi pritiska Trumpovega tabora ni objavil, a je vedenje o njej vseeno prišlo v javnost po spletu. Na podoben način so plačali molk še nekaterim publikacijam oziroma osebam, ki bi lahko javno škodile liku kandidata za predsednika. A januarja 2018 je v obtok prišla nadgradnja zgodbe, da je Trumpov tabor kupil molk Danielsove. Objavil jo je časopis Wall Street Journal. Michael Cohen je v Trumpovem imenu sprva zanikal resničnost navedb, potem pa je to spremenil v izjavi, da je do pogodbe in plačila res prišlo, vendar je plačal iz lastnega žepa.

Odvzem odvetniške licence

Aprila 2018 so v Cohenovo pisarno vstopili agenti FBI in zasegli dokumentacijo. Spomnimo se: v tistem času je tudi že potekala preiskava vpletenosti Rusije v ameriške volitve, ki jo je prav tako začel FBI, potem ko je Trump odstavil njemu nevšečnega direktorja. Dokumenti, vezani tudi na poslovanje z Danielsovo, ki jih je zasegel FBI, so bili očitno ključen moment, kar je dojel tudi Trumpov tabor. Maja 2018 je prišlo obvestilo, da je Trump svojemu odvetniku povrnil stroške, torej 130.000 dolarjev, da pa s podrobnostmi relacije Cohena in Danielsove Trump ni bil seznanjen. Avgusta 2018 je bil Cohen obtožen za kršenje finančnih pravil volilne kampanje, konec leta pa tudi obsojen na tri leta, obenem so mu odvzeli odvetniško licenco, ker je kršil pravilo, po katerem odvetniki ne smejo dajati posojil strankam. A nato je bil marca 2023 za udeležbo v škandalu obtožen tudi Trump, aprila pa je postal prvi predsednik ZDA, ki je bil obsojen na sodišču.

Od zaupnika do priče

Odločilno vlogo na sojenju je odigral odvetnik Cohen, ki je med drugim navrgel, da je bila njegova domislica, da bi morala Danielsova vsakič, ko bi prekršila dogovor, plačati milijon dolarjev. A če je pri Danielsovi kot osebi iz pornoindustrije intimen odnos s kasnejšim predsednikom ZDA lahko zgolj referenca, se vprašanje z manj očitnim odgovorom zdi, kaj je Cohena navedlo na to, da se je iz Trumpovega zaupnika, ki se je z njim seznanil istega leta 2006, v katerega datira tudi afera z Danielsovo, spremenil v glavno pričo proti njemu. In to po tistem, ko naj bi dobil povrnjenih ne zgolj 130.000 dolarjev, ampak tudi bonuse za zvestobo oziroma krepko čez 200.000 dolarjev. Resda krožijo tudi informacije, da naj bi Trumpov tabor v času sojenja zavrnil plačevanje Cohenovih sodnih stroškov. In na tej točki naj bi ljubezen počila. Cohen je pridobil demokratskega odvetnika, ki mu je svetoval, da zadevo prizna, čemur je sledila izjava, da je Trump gangster in tako naprej.

Trump, ki je bil sam vpleten v kar nekaj zarotniških primerov, začenši z afero Rusija, zdaj javno benti, da se mu je zgodila zarota. Ob nikakor zglednih odnosih s FBI je bilo na njihovi strani zagotovo dovolj volje, da ga preiskujejo, obenem pa Trump kot človek, ki deklarirano slavi pohlep kot vrednoto, težko pričakuje lojalnost celo najbližje okolice.