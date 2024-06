Po letih ugibanj in desetletjih produkcijskih zapletov bomo vendarle dobili novi film v franšizi Gospodarji vesolja. Amazon Studios in Mattel sta potrdila, da v kinodvorane prihaja že čez dve leti. Ameriški mediji so te dni poročali, da je bil za glavno vlogo He-Mana izbran mladi angleški igralec Nicholas Galitzine, ki je nedavno ob ameriški filmski igralki Anne Hathaway zaigral v romantični komediji The Idea of You. Filmsko obuditev znane franšize bo režiral Travis Knight. Producent, režiser, igralec in nekdanji raper iz Oregona je znan po družinski fantazijki Kubo in dve struni (2016) in akcijski pustolovščini Bumblebee (2018). Scenarij podpisuje Chris Butler, ki je bil nominiran za oskarja za animiranko Paranorman (2012).

To, da ima nova filmska interpretacija končno datum izida in glavnega igralca, je dober znak. O novem filmu se namreč tu in tam šušlja že desetletje in več. Sprva naj bi film producirala Warner Brothers in Sony, pozneje so se projekta lotili tudi pri Netflixu, a so lani nad idejo obupali zaradi bojazni pred previsokim proračunom. Zamenjali so se številni režiserji, z vlogo He-Mana se je nekaj časa spogledoval tudi ameriški igralec Kyle Allen, znan po vlogah v filmih The in Between in Spielbergovi Zgodbi z zahodne strani. Menjali so se tudi pisci, pri čemer je o zgodbi znanega zelo malo. He-Man oziroma princ Adam »kot otrok strmoglavi na Zemljo z vesoljsko ladjo in se desetletja kasneje vrne branit svoj domači planet pred hudobnim Skeletorjem«.

Plavolasi mišičnjak He-Man je sicer s svojim velikim mečem mladino navduševal predvsem v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Gospodarji vesolja so imeli tako kot vsaka spodobna franšiza številne pojavne oblike. Navduševali so v obliki stripov in igrač, ki jih je izdeloval Mattel, najbolj pa smo si jih zapomnili po kultni risani nanizanki, ki so jo producirali pri Filmation Studios. Prvič so junaki osvojili srca gledalcev leta 1983, 130 epizod pa je bilo na sporedu do leta 1985. Pri nas so risanko prvič predvajali leta 1990 v sklopu Živ žava. »Ime mi je Adam, princ iz Eternije, zaščitnik skrivnosti gradu Greyskull,« se je glasil znameniti uvod. Po filmu iz leta 1987, v katerem je igral švedsko-ameriški zvezdnik Dolph Lundgren, se kultni junak vrača na velika platna, kot že rečeno, junija 2026.